Rastali su se 2008. godine, a ona je sve objasnila singlom "So What". Nakon dvije godine svađe pomirili su se, a 2010. pjevačica je potvrdila kako čekaju svoje prvo dijete. Kćer Willow Sage rodila je u lipnju 2011., a sina Jamesona Moona par je dobio 2016. godine. Navodno su najnovije trzavice u njihovom braku vezane za treće dijete. On bi, kažu kuloari, htio još jedno, a ona ne bi.