Glumac Nicolas Cage (59) odlučio je započeti novi biznis, a neki su taj njegov potez opisali kao neočekivan zaokret u karijeri. Glumac će uskoro pokrenuti vlastiti brend alkoholnog pića, a navodno je zaštitio svoje ime kao vrstu burbona.

'On je čovjek za whisky i bourbon'

"To je postala glavna stvar u Hollywoodu, imati svoj brend pića. Može biti iznimno unosno", kazao je jedan izvor za The Sun.

"Nic je čovjek za whisky i bourbon i krenut će u tom smjeru. Ima istančan ukus tako da će to biti zaista dobra pića", dodao je.

Ova vijest stigla je gotovo istovremeno kao i ona da se David Beckham (47) aktivirao po pitanju proizvodnje vlastitih alkoholnih pića. Bivši nogometaš želi pokrenuti vlastiti brend alkoholnih pića s kojim bi, uz pivo, proizvodio žestice poput tekile.

On navodno čeka da mu istekne ugovor s brendom viskija "Haig Club", za koji je od 2014. zaštitno lice. David navodno traži partnere da mu pomognu razviti brend pića, a razmatra i mogućnost da proizvodi sokove i bezalkoholno pivo.

Dvojica novih proizvođača alkohola iz svijeta slavnih samo će se pridružiti velikom broju njihovih kolega koji već imaju vlastita pića i zarađuju ozbiljan novac na tome.

Tako glumac Ryan Reynolds (46) ima svoj vlastiti gin "Aviation American", a Brad Pitt (59) proizvodi vrhunska vina iz svojih vinograda u Francuskoj. Strast prema vinima u posao je pretočila i pop zvijezda Kylie Minogue (54), koja osim klasičnih alkoholnih vina proizvodi i bezalkoholna, a sva vina su rose.

Cage: Kad ne radi, voli zaviriti u čašicu

Podsjetimo, Cage se na nagovor Johnnyja Deppa počeo baviti glumom, a nećak je slavnog redatelja Francisa Forda Coppole te je upravo to razlog zbog kojega je Nicolas promijenio svoje prezime u Cage.

"Volim raditi. Ako nemam kamo otići ujutro i nisam u prilici nešto raditi, to me vrlo često dovodi do autodestrukcije. Tada sjednem, naručim dvije čaše crnog vina i pijem. Ne želim biti ta osoba i zato moram raditi. Da ne radim, vjerojatno bih bio alkoholičar. To je i stvar radne etike. Prvi dolazim i posljednji odlazim sa seta", rekao je svojedobno Nicolas Cage.