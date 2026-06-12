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JUBILARNA GODIŠNJICA /

Nevena Rendeli objavila dirljive fotografije s vjenčanja: '10 godina neizmjerne podrške'

Nevena Rendeli objavila dirljive fotografije s vjenčanja: '10 godina neizmjerne podrške'
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Foto: Filip Brala/PIXSELL

Nevena je svoje pratitelje provela kroz svojevrsni obiteljski album, otkrivajući najljepše trenutke koje su ona i Mak podijelili u proteklom desetljeću

12.6.2026.
8:50
Hot.hr
Filip Brala/PIXSELL
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Poduzetnica Nevena Rendeli Vejzović (45) na svom je Instagram profilu obilježila posebnu prigodu - desetu godišnjicu braka sa suprugom, snimateljem Makom Vejzovićem. Emotivnom objavom prisjetila se njihovog zajedničkog puta, a dirljiva poruka i serija fotografija raznježile su brojne pratitelje. 

''10 godina ljubavi, sreće, poštovanja i neizmjerne podrške", napisala je pored niza fotografija koje kronološki prate njihovu priču, dodavši: "Od dvoje do petero u 10 godina". Upravo ta rečenica najbolje opisuje galeriju koja počinje romantičnom fotografijom s njihovog vjenčanja na Kornatima 2016. godine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nevena Rendeli (@nevenarendeli)

Nevena je svoje pratitelje provela kroz svojevrsni obiteljski album, otkrivajući najljepše trenutke koje su ona i Mak podijelili u proteklom desetljeću. Kolaž fotografija započinje njihovim poljupcem na drvenom molu ispod rustikalnog luka, podsjetnikom na dan kada su izrekli sudbonosno "da". Slijede prizori sa zajedničkih putovanja, opušteni trenuci na brodu i gradskim ulicama, kao i fotografija s vjenčanja na kojoj režu tortu okruženi gostima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nevena Rendeli (@nevenarendeli)

Ipak, najemotivniji dio objave su fotografije koje svjedoče o rastu njihove obitelji. Par, koji se poznaje još od osnovne škole, a čija je ljubav planula tijekom snimanja Neveninog dokumentarnog filma "Ironwoman", danas ima tri kćeri. Fotografije na kojima poziraju s djecom na balkonu s pogledom na more, kao i prizor na kojem Mak s dvije starije kćeri promatra novorođenu bebu, posebno su dirnule pratitelje.

Nevena RendeliVjenčanje
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