Stilist Neven Ciganović u ovotjednom izdanju RTL-ove emisije 'Exkluziv' donio je svoj modni sud oko stajlinga naših poznatih ličnosti. Komentirao je stil Lepe Brene, Ane Gruice, Marka Grubnića, Ecije Ojdanić, Luke Nižetića i Slavka Sobina. Uz Cigija, u emisiji je sudjelovala i Borna Kotromanić.

Lepa Brena nije oduševila Bornu. "Ona je nekako ostala zamrznuta u osamdesetima". No, modni dvojac misli kako se Ana Gruica odlično obukla za doček Nove godine. Omiljeni Cigijev prijatelj Marko Grubnić u Novu godinu ušao je u crvenom kompletu.

Flop mu je Ecija Ojdanić, a top Marko Grubnić

"Sekundu, da bolje vidim jer su me zabljesnuli ovi konjski zubi", poručio je Cigi prilikom čega je stavio sunčane naočale. "U prigušenom svijetlu ovako kada gledam, on uvijek drži do sebe i to, vrlo često se meni sviđaju njegove odjevne kombinacije. I ovo mi je dobra kombinacija, volim te baršunaste sakoe, pogotovo kad su svečane prilike u pitanju. Imam uvijek tu problem s tom glavom gdje često taj bljesak zuba odvuče pogled od same odjevne kombinacije", rekao je Ciganović! Marku je poželio prinovu u novoj godini te mu poručio da manje koristi 'ultra smile' s FaceAppa. "On je napravio taj holivudski look, znam i gdje, i nema tolike razlike, i u živo je takav", nadovezala se Borna.

Ecija Ojdanić se, pak, nije baš dojmila Borne i Nevena. "Meni to loše izgleda, ali mi je ona simpatična u tom svom kontrastu, kuhinje i haljinice... Ali, samo estetski, nije mi to neki uspjeh", rekla je Borna. Luka i Slavko nisu previše oduševili Bornu i Cigija.