Alec Baldwin je "histeričan i potpuno neutješan" nakon što je slučajno ubio snimateljicu Halynu Hutchins i teško ozlijedio redatelja Joela Souzu na snimanju svoga novog filma "Rust", piše Variety.

Izvor je za People otkrio da 63-godišnja holivudska zvijezda "otkazuje druge projekte" i "uzima pauzu kako bi se usredotočio na oporavak".

"Ovo je bilo strašno. Tako se Baldwin nosi s teškim trenucima. Kada god se nešto loše dogodi, on se kratkoročno povuče iz javnosti", otkrio je glumčev prijatelj.

Dodao je da je svjestan da se radilo o nezgodi, no da je i dalje neutješan.

'Može biti jako samokritičan'

Podsjetimo, Alec Baldwin je u četvrtak ispalio metak iz vatrenog oružja koji je usmrtio 43-godišnju Halynu Hutchins, a metak je nastavio svoj put te pogodio i 48-godišnjeg redatelja Joela Souzu, kojem je bila potrebna hitna medicinska pomoć. Do propusta je došlo jer su pravi meci zalutali među ćorke u pištolju koji se inače koristi za vježbu pucanja.

"On je netko kome je jako stalo pa može biti jako samokritičan. To vrijedi u situacijama koje nisu ni približno ozbiljne kao ova, ali sada se radi o potpuno novoj razini jer uključuje nečiju smrt. Trebat će mu vremena da sve probavi. Treba uzeti malo vremena za sebe, kako bi bio sa svojom obitelji", zaključio je izvor blizak glumcu.

Pogreška oružarke?

Za rekvizitno oružje na setu filma bila je zadužena 24-godišnja Hannah Gutierrez Reed, koja je i prije "Rusta" imala nekoliko propusta u svojoj karijeri.

Prema navodima njezinih kolega, na setu filma "The Old Way" dala je pištolj dala 11-godišnjoj glumici, a prethodno ga nije provjerila.

"U nekoliko navrata je ćorcima punila pištolje, a sve je radila tako da su mnogi smatrali kako nije najsigurnije. Bila je nemarna s pištoljima", kazao je izvor sa seta spomenutog filma.

Fotografi su u utorak snimili Gutierrez Reed prvi put nakon tragedije koja je šokirala Hollywood. Razgovarala je na mobitel, a nije htjela dati izjavu novinarima kada su ju dočekali pred kućom u Arizoni.

U policijskim dokumentima vezanima za ubojstvo na setu filma "Rust" stoji kako je oružarka na kolica na setu ostavila tri pištolja koja su trebala poslužiti kao rekviziti. Asistent režije Dave Halls jedan od njih je predao Baldwinu i nije znao da je napunjen pravim mecima.

"Hladan pištolj", viknuo je Halls filmskoj ekipi prije snimanja, što je značilo da je oružje sigurno za ispaljivanje za potrebe snimanja, no to se, nažalost, pokazalo netočnim.