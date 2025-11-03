Neočekivan obrat u vezi Ane Nikolić i Raleta: Nakon skandalozne svađe, past će novo pomirenje?

Producent Goran Ratković Rale (57) navodno je odlučan u tome da zakopa ratne sjekire s pjevačicom Anom Nikolić (47). Ovaj put razlog je jasan. Naime, Goran želi pomoći Ani da se izbori sa situacijom u kojoj se trenutno nalazi.

Rale je navodno frustriran jer ga mnogi krive za turbulentan odnos kroz koji su prošli tijekom veze. „Ovo je noćna mora za oboje. Jasno je da su njih dvoje poput rogova u vreći i ne znaju kako se izboriti za pažnju koja im nedostaje, ali Rale je, nakon povratka iz Dubaija, odlučio okrenuti novi list“, rekao je izvor za Kurir.

Također navodno tvrdi da nije odgovoran za incident kada je Ani zabranjeno ukrcavanje u avion. On joj je savjetovao da ne konzumira alkohol, ali ona ga nije poslušala. Također je molio službe da joj dopuste ukrcaj, no tamošnja policija to nije odobrila. Sada je taj incident iza njih, a pred Raletom su novi izazovi – želi smiriti situaciju i pomoći Ani da prevlada probleme bez miješanja medija i prijatelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Moraju razgovarati

Prema istom izvoru, Ana uskoro treba doći po svoj džip koji je ostavila u Raletovoj garaži prije putovanja. „Vozilo je ostalo na sigurnom dok su bili na putu. Kada ga preuzme, tada će na miran način razgovarati o svemu. Znate kako oni ne mogu jedno bez drugog – to je začarani krug. Iako je sve došlo do krajnjih granica, strasti će se smiriti i nastavit će gdje su stali“, zaključio je izvor za prethodno spomenuti portal.

POGLEDAJTE VIDEO: Let u svemir jeftiniji od vjenčanja u Hrvatskoj? 'Koliko je stolica? Kad smo dobivali ponude...'