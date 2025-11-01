Ana Nikolić progovorila o drami s Raletom pa ispalila: 'Pa ni Hičkok, bre, ne bi...'

Popularna srpska pjevačica Ana Nikolić (47) ponovno je u središtu medijske pozornosti, nakon niza skandala koji su se odigrali tijekom njenog boravka u Dubaiju. Kako prenose srpski mediji, Nikolić je ostala sama u hotelu bez plaćenog računa i povratne karte, a sada je prvi put javno progovorila o svemu.

“Imam mnogo toga da objasnim, ne samo ovo”, izjavila je pjevačica po dolasku u Beograd.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

'Ni Hičkok ne bi smislio taj marketing'

Na pitanje o sukobu s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, Ana je ironično odbacila glasine da je riječ o marketinškom triku.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

“Marketing? Pa to ni Hičkok, bre, ne bi snimio taj marketing. Od zabrane prilaska do udaje na Maldivima put je kratak, ali ringišpil ne sme da stane. Nema kraja glupostima”, rekla je Nikolić uz smijeh.

'Ma kakva udaja?!'

Pjevačica je prokomentirala i napise o navodnom vjenčanju na Maldivima, koje su posljednjih dana punile naslovnice.

“Ma kakva udaja, budalaštine! Nisam gledala na novac, vratila sam se s nula dinara. Trošim više nego što zaradim, uvek sam u minusu”, priznala je iskreno.

Nikolić je u šali dodala i da je “uvalila” Raletu plaćanje karata u biznis klasi:

“Imam ključeve od stana, mogu da ih uzmem. Neka nosi kofere kad ništa drugo ne zna da radi”, zaključila je kroz smijeh za Hype.

