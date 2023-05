Suprug Maje Šuput, Nenad Tatarinov dao je svoj prvi intervju magazinu Story, u kojem je progovorio o svom obrazovanju i životu prije braka s popularnom pjevačicom.

Nenad je u intervjuu priznao kako nikad nije tražio pažnju, no navikao se na nju zbog supruge.

Prepričao je i kako je njegov pri susret s Majom Šuput bio poslovne prirode jer je pjevačica bila VIP gost jednog hotela u kojem je radio.

"Naš prvi susret bio je poslovne prirode, jer sam je došao pozdraviti kao menadžer. Tada smo imali dogovor za večeru na koju nisam stigao, ali sam joj poslao bocu šampanjca na stol. Onda me 2017. godine nazvala iz čistog mira i pitala: 'Direktore, možete li nabavite pelikane?' Mislila je na napuhance. Poklopilo se to s otvorenjem jednog bara u Šibeniku gdje smo priredili večeru za uzvanike. Pozvali smo i Maju. Iskreno, mislio sam da se neće odazvati s obzirom na to koliko je imala nastupa, ali došla je. I to označava naš romantični početak", otkrio je Nenad u intervjuu.

Podsjetimo, Nenad je završio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Osim toga, završio je i Executive MBA u Italiji. Neko je vrijeme radio i za strane korporacije, a na pitanje zašto je otišao iz grupacije, govori: "Splet poslovnih obaveza jednostavno te obuzme i htio to ili ne, nemaš fokus na onomu što ti je u određenom trenutku prioritetnije. Vrijeme ti uvijek kaže jesi li donio dobru ili pogrešnu odluku, ali nema pogrešne odluke, iz svake nešto naučiš".

S Majom je stvorio i poslovno carstvo - Majushka.

"Sjajna platforma i odlična priča. Jako smo ponosni na nju, poput bebe nam je. Doduše, stalno pokušavamo stvoriti nešto novo. Nije lako, ali u sljedećem razdoblju Majushka priprema nove sjajne projekte", rekao je Tatarinov koji će uskoro proslaviti još jednu godišnjicu braka s pjevačicom, ali i rođendan.