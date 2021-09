Pjevačica Maja Šuput Tatarinov i njen suprug Nenad uživaju u obiteljskom životu uz sinčića Blooma. Sreli su se prije nešto više od četiri godine i od tada su nerazdvojni.

Maja i Nenad upoznali su se u ljeto 2017. godine kada je on bio direktor jednog šibenskog hotela, a Maja je tamo odsjela. Ona je prije Nenada bila fokusirana isključivo na posao, no on je njeno srce osvojio na prvu.

"Jako smo se brzo našli, a on je bio vrlo brz i ekspeditivan po tom pitanju! Kao 'to je to' Moje i gotovo… Pa ti bude fora kad ti netko prvi dan kaže 'Gle, to je to, ja to želim, ja to hoću, ja znam da je to to i to će bit tako!", otkrila je Maja tada za IN magazin.

Sve je iznenadila objavom trudnoće

Nenad je u to vrijeme radio na poziciji generalnog direktora luksuznog resorta, a navodno se njegovo eksponiranje po društvenim mrežama nije svidjelo upravi hotela, zbog čega je kasnije dobio otkaz. "Istina je kako gospodin Tatarinov više nije naš djelatnik. Razloge ne bismo objašnjavali", poručili su tada iz hotela za 24 sata.

Njih dvoje nisu žurili sa svadbom i djecom. U početku njihove veze guštali su u putovanjima diljem planete uživajući u gastronomskoj ponudi i noćnim provodima. Zaručili su se na Maldivima 11. siječnja 2018. godine, a vjenčali 11. svibnja 2019. na raskošnoj svadbi na imanju Meneghetti u istarskim Balama.

Majina kuma bila je Lana Gadža Čermak, a njen najbolji prijatelj stilist Marko Grubnić kreirao joj je vjenčanicu. Pjevačica je tada kazala kako sa suprugom planira proširenje obitelji, a obožavatelje i javnost iznenadila je početkom listopada 2020. godine objavom na Instagramu kad je otkrila da je trudna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Iznenađenje. Dragi moji, od svih objava i najava, imam puno veću vijest od svih dosadašnjih. Ova je za nas najljepša, najčudesnija i toliko magična da vam ne mogu opisati naše osjećaje. Naime, u našu malu, ali prepunu ljubavi obitelj, dolazi prinova kao najveći dar i kao karika koja je bila oduvijek željena i samo je još ona nedostajala za naš svemir. Malo je reći da smo oboje u '7. nebu' i da je riječ uzbuđenje doseglo novu dimenziju. Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo slatku tajnu i da beba ima prvu foto uspomenu na rast u maminom trbuščiću. Danas slavimo 15 tjedana u nadi da će sljedećih 25 proći ovako lijepo i sigurno za nas. Poželite nam sreću", napisala je tada Maja.

'Svu ljubav ćemo dati Bloomu'

Njena trudnoća protekla je uredno, a sina Blooma donijela je na svijet 17. ožujka ove godine carskim rezom u Klinici za ginekologiju i porode u Petrovoj u Zagrebu. Iako bi željela da njen sin ima sestru ili brata, Maja je ipak odlučila da on ostane jedinac, a razloge za to otkrila je nedavno za IN magazin.

"Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvijek osjećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad nitko nije falio pa mislim da će i mom djetetu biti u redu. Ali sad prvi put u životu, sam razmišljala kako bi bilo lijepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dijete.

Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voljeti. Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Bloomu pa ćemo svi eksplodirati od ljubavi", ispričala je Maja nedavno.

Bračni par Tatarinov danas je jedan od omiljenih parova na hrvatskoj estradi, a svoju su ljubav pretočili i u posao. Zajedo su pokrenuli brend Majushka i na njemu izgradili pravo poslovno carstvo.