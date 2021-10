Početkom 2000. počele su se rađati brojne glumačke i pjevačke zvijezde koje je slava brzo dovela do ruba. Toliko do ruba da su neke zvijezde završile na liječenju i rehabilitaciji. U nastavku donosimo popis njihovih priča iz mladosti.

U 2013. godini bivša zvijezda Nickelodeona provela je šest mjeseci na rehabilitaciji nakon 5150 prisilnih psihijatrijskih pritvora zbog nestabilnog ponašanja. Do 2014. glumica je uhićena zbog druge vožnje pod utjecajem i stavljena je na drugo psihijatrijsko zadržavanje nakon što je na Twitteru optužila svog oca za seksualno zlostavljanje.

Nakon što je u mladosti stekla slavu, Barrymore je počela pušiti s 9, piti s 11, a kokain je počela konzumirati do svoje 13. godine. Barrymore je na rehabilitaciju otišla s 13 godina, a onda je pokušala počiniti samoubojstvo do 14 godine i morala se ponovno prijaviti u ustanovu. Od tih tinejdžerskih dana, Barrymore je u potpunosti promijenila život i sada je jedna od vodećih dama Hollywooda i majka je dvije kćeri.

Lindsay Lohan

Zvijezda filma Parent Trap uhićena je zbog vožnje u pijanom stanju i posjedovanja kokaina, a od tada je šest puta bila na rehabilitaciji. "Pokušala sam prikriti svoje probleme alkoholom, kokainom i tvarima koje mijenjaju um", rekla je.

Reperica je dosegnula vrhunac svoje slave kada je 2014. godine objavila svoju pjesmu 'Fancy', ali njezin uspjeh nije se nastavio. Mnogi su tvitovi koje je reperica napisala prije svoje slave bili uvredljivi, osobito zato što su imali rasistički i homofobni prizvuk. Obožavatelji su se počeli polako okretati protiv nje, a na kraju je morala otkazati neke od svojih velikih koncerata u SAD -u.

Britney Spears prvu je veliku televizijsku ulogu dobila s 11 godina glumeći u 'The All-New Mickey Mouse Club'. 1995. počela se fokusirati na svoju glazbenu karijeru te je pjesma 'Baby One More Time' do 1999. dosegnula vrh ljestvice nakon objavljivanja kontroverznog glazbenog spota sa Spears u oskudnoj odjeći.

2006. je uhvaćena u vožnji sa sinom u krilu. To je dovelo do naslovnica novina koji su dovodili u pitanje njezinu sposobnost da bude roditelj. Optužena je da je svojim obožavateljima slala užasne poruke unatoč izgovoru da samo pokušava pobjeći od paparazzija.

Zatim je krenula odlaziti u klubove i prijavljivati se neprestano na rehabilitaciju. Spears je 2007. obrijala glavu prije nego što se prijavila u centar za liječenje.

Demi Lovato

Pjevačica i glumica započela je svoju karijeru s Disneyjem, a nakon toga je glumila u filmovima Camp Rock. Na turneji s Jonas Brothersima 2008. Lovato je počeo koristiti kokain. Tada je priznala da nije mogla proći više od sat vremena bez toga. Zbog te ovisnosti krijumčarila je drogu u avione, vukla crte na sjedalu, dok su susjedni putnici spavali. Ukoliko to nije bilo moguće, drogirala bi se u toaletu.

U 2011. je prihvatila da ima problem i priznala da je otišla na rehabilitaciju gdje se liječila od bulimije, samoozljeđivanja i samoliječenja od droge i alkohola. Tijekom rehabilitacije dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj.