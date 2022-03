Marlon Brando imao je veoma uspješnu glumačku karijeru, no ne i tako uspješan privatni život. S različitim je ženama dobio sedmero djece, a troje ih je i usvojio. Bilo je u njegovu životu i bizarnih scenarija. Primjerice, 1954. godine imao je skandaloznu aferu s Ritom Moreno, koja je ostala trudna s njegovim prvim djetetom, no on ju je natjerao da pobaci. Njegov prvi sin Christian proveo je čak četiri godine u zatvoru zbog ubojstva dečka svoje polusestre 1990., a Cheyenne, Brandova kći, objesila se 1995. kada je imala samo 25 godina. Naime, U večeri ubojstva, polubrat i polusestra večerali su sami u restoranu, kad se Cheyenne požalila da je psihički i fizički zlostavljana. Kasnije te večeri, Christian je potaknut većim količinama alkohola odlučio pokazati njezinu dečku kako se treba ponašati prema damama. Kasnije je priznao kako ga nije imao namjere ubiti, već ga samo uplašiti, no Drollet mu je pokušao preoteti pištolj, pa je on navodno slučajno opalio. Pet godina kasnije, Cheyenne je izvršila samoubojstvo iz trećeg pokušaja.