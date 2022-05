Toni Cetinski pričao je za InMagazin Nove TV o svojoj vjeri i važnosti katoličke vjere u njegovom životu.

"Vjernik ili jesi ili nisi. Sad ako si malo skrenuo s puta, vjera je ta koja ti daje tu mogućnost da se možeš u bilo kojem trenutku vratiti. Progledaj srcem je dokaz da mladi nisu toliko udaljeni od crkve kako se to priča i kako bi to neki možda htjeli i to ulijeva povjerenje, ulijeva nadu" rekao je Toni. Pjevač je snimio i svoju prvu duhovnu pjesmu.

"Vjera je u moj život ušla još kad sam bio mali, kad me moja baka pokojna učila o povijesti i teologiji i o vjeri. Naravno, put je kasnije otišao u drugom smjeru. Neki to ne razumiju da me morala potajno krstiti pa su komentirali zašto je trebala potajno. Možemo mi zatvarati oči i uši pred onim što je bilo, ali tako je bilo. Ona je mene u 2 ujutro krstila u Novigradu i nisam ni znao svoje pravo krsno ime dok nisam krsni list išao izvaditi. Antonius – ja sam pretpostavljao da je Anton", tvrdi.

Baka ga je potajno krstila

Podsjetimo, Toni se vjenčao sa suprugom Dubravkom 2021. godine u crkvi nakon sedam godina braka.

"To je nešto neopisivo, nema tog matičara, nema tog Las Vegasa. To su sve zabavne nekakve emisije, ali kad se udružite u jedno pred oltarom u crkvi, pred Bogom, onda stvarno postajete jedno i to je nemjerljivo. I tu je Hržica bio s bendom i ta neka glazbena kulisa. Nema osobe u tom malobrojnom društvu u crkvi koja nije rekla da je osjetila nešto drugačije, nešto posebno", kaže.

Tvrdi da danas živi "mirniji i povučeniji život uz intenzivniji odnos s Bogom".

"I supruga koja se već par godina uspješno oporavlja od svega što ju je zadesilo. Vjera je tu jako puno pomogla i njoj. Zasad je sve ok. Tu smo vezani za naše Isusovce u Opatiji. Danas smo bili supruga i ja. Oko vrta, pa oko kuhinje, pa razgovori, pa druženja, briga prema starijima. Oni isto tako brinu o nama. Kao neka obitelj smo i moram priznati da sam presretan bez obzira na to tko će što reći i što će tko misliti", objašnjava.

"'I kad si u najdubljoj vjeri i kad misliš da si najsigurniji. Ja jesam jer znam da me vjera i dragi Bog štite. Ovaj drugi je sve jači i jači. Tu su druge situacije u životu koje se dešavaju", zaključio je.