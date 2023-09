Loni Willison, nekadašnja manekenka i jedna od najpoželjnijih žena u Hollywoodu, od 2016. godine je ostala bez svega i završila na ulici, a izgleda sve gore i gore.

S masnicama na licu

Paparazzi su je nedavno ulovili na ulicama Los Angelesa u jako lošem stanju. Bivša manekenka ima masnice na licu, ostala je bez nekoliko zuba, a cigarete ne ispušta iz ruku.

Fotografi je često znaju uhvatiti na ulici kako u starim kolicima vuče stvari, spava na cesti pokrivena starim krpama te jede ostatke hrane iz kontejnera kako ne bi umrla od gladi.

Sve je krenulo nizbrdo nakon prekida

Podsjetimo, Loni se 2012. udala za glumca Jeremyja Jacksona (43) kojeg mnogi pamte po ulozi u seriji 'Spasilačka služba'. Njihova sreća nije trajala dugo. Dvije godine kasnije u sve se uplela i policija koja je intervenirala zbog navodnog obiteljskog nasilja. Loni je tvrdila kako ju je suprug u napadu bijesa udario i davio te joj slomio dva rebra. Loni protiv bivšeg supruga nije podnijela tužbu, a ubrzo nakon toga su se rastali. Od te 2014. je njezin dotadašnji način života krenuo prema dnu.

Nakon prekida su počeli njezini mentalni problemi, a doživjela je i živčani slom. Nije bila u stanju raditi i tada su započeli i financijski problemi. Godine 2016. je izbačena iz stana u zapadnom Hollywoodu i započela ulični život.

"Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. Nastojim cijelo vrijeme biti jako prljava da me netko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da te dvije stvari pomažu. Odrezala sam kosu kako bih izgledala drugačije. Sama sam je odrezala. No ipak su me napali", ispričala je ranije za Daily Mail.

