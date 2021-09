Pandemija je stopirala cijeli svijet pa tako i svijet glazbe. Iako su glazbenici marljivo radili na novim pjesmama, užitak turneje nisu mogli imati, a njihovi obožavatelji uskraćeni su za live nastupe.

No, svemu tome lagano se bliži kraj jer su stvoreni uvjeti za ponovno održavanje koncerata u velikim dvoranama, a svakim danom možemo čuti nova najavljivanja turneja. Od OneRepublica, Ed Sheerana, Lordea, Shawn Mendesa pa do Guns N' Rosesa i Hans Zimmera. Za svakoga ponešto. Zato vam donosimo popis najzanimljivijih koncerata u Hrvatskoj i našoj okolici u ovoj i sljedećoj, 2022. godini.

Andrea Bocelli, 20. studenoga 2021., Ljubljana

Andrea Bocelli, slavni talijanski tenor, zapjevat će u Ljubljani 20. studenoga ove godine. Ulaznica još uvijek ima u prodaju, a možete ih nabaviti po cijeni od 40 pa do 250 eura. Više pogledajte ovdje.

Maneskin, 18. veljače 2022., Beč

Talijanski rock bend Maneskin, koji je zaludio svijet nakon što je pobijedio na Eurosongu ove godine, najavio je svoju turneju. Damiano i ostatak ekipe će tako doći u Beč gdje će izvesti svoju pobjedničku eurovizijsku pjesmu Zitti E Buoni, ali i druge poput I Wanna Be Your Slave, Coraline, Beggin' i tako dalje. Ulaznice kreću u prodaju sutra (30. rujna) od 12 sati, a moći ćete ih kupiti ovdje.

Hans Zimmer, 26. veljače 2022., Ljubljana

Skladatelj Hans Zimmer je najpoznatiji i najutjecajniji tvorac filmske glazbe našeg doba. Zimmeru će se na nastupima pridružiti bend, orkestar i zbor kako bi izveli hit glazbu iz omiljenih filmova obožavatelja, kao i novije skladbe. Uz to, Zimmer će izvoditi djela koja se često ne izvode uživo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ulaznica još uvijek ima u prodaji, a možete ih kupiti po cijeni od 50 eura pa do 300 eura. Više informacija pogledajte ovdje.

Shawn Mendes, 28. ožujka 2022., Beč

Nakon uspješne turneje u 2019. godini, poznati kanadski glazbenik Shawn Mendes vraća se na pozornicu kako bi promovirao svoj novi album Wonder, ali i svoje popularne hitove Stitches, Treat You Better, Señorita, In My Blood i mnoge druge. Ulaznice još uvijek nisu u prodaji, već će biti dostupne 7. listopada, odnosno, za osam dana, a moći ćete ih kupiti ovdje.

Louis Tomlinson, 11. travnja 2022., Beč

Bivša zvijezda benda One Direction dolazi na scenu promovirati svoj debitantski album Walls. Louis je bio dio najuspješnijeg boy benda posljednjih godina i svirao je u velikim dvoranama diljem svijeta, a onda je krenuo u solo karijeru. Karte možete kupiti po cijeni od 55 eura, i to ovdje.

5 Seconds of Summer, 6. svibnja 2022., Ljubljana

Australska grupa 5 Seconds of Summer (5SOS) vraća se na pozornicu u sklopu turneje No Shame. 5SOS je jedini bend u povijesti glazbenih top ljestvica čija su prva tri velika studijska zapisa zauzela prvo mjesto Billboardove ljestvice 200, a najveću popularnost stekli su im hitovi Youngblood, Lie to Me, Easier i She's Kinda Hot. Ulaznice možete nabaviti po cijeni od 50 pa do 66 eura, a sve informacije potražite ovdje.

OneRepublic, 11. svibnja 2022., Ljubljana

Američka pop-rock senzacija OneRepublic koja je na sceni od 2002. godine, vraća se na pozornicu! Bend je 2014. godine održao nezaboravan rasprodani koncert u Ljubljani, kada je turneja Native World izazvala pravu euforiju među fanovima. Sada će promovirati svoj novi album Human, ali odsvirati i poznate pjesme poput Apologize, Counting Stars, All the Right Moves i mnoge druge. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 47 pa do 91 eura, a možete ih nabaviti ovdje.

Dua Lipa, 23. svibnja 2022., Beč

Britanska pjevačica albanskog podrijetla Dua Lipa kreće na turneju svog albuma Future Nostalgia koji je zaludio cijeli svijet pa ćete tako moći čuti dobro poznate hitove poput Physical, Love Again, Levitating, Break My Heart, Don't Start Now i mnoge druge. Karte su u prodaji i možete ih nabaviti po cijeni od 55 do 90 eura, a više informacija potražite ovdje.

Celine Dion, 25. lipnja 2022., Zagreb

Jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih zvijezda u povijesti pop glazbe, Celine Dion, dolazi u Arenu Zagreb! Do 18. godine osvojila je brojne nagrade, dominirala je na top ljestvicama 1990-ih, a prodala je gotovo 250 milijuna albuma tijekom 35-godišnje karijere. Također, pobjedila je na Euroviziji 1988. godine kada je predstavljala Švicarsku s pjesmom Ne partez pas sans moi. Ulaznice možete kupiti po cijeni od 60 eura, ali i po cijeni od 600 eura. Više informacija pogledajte ovdje.

Guns N' Roses, 13. srpnja 2022., Beč

Guns N' Roses opravdava svoju reputaciju najpopularnije rock formacije i sada idu u sljedeću fazu svoje fenomenalne karijere. Nakon uspješne turneje Not In This Lifetime, koja je uključivala 160 koncerata diljem svijeta, a vidjelo ju je 5,5 milijuna obožavatelja, bend se vraća u Europu. Karte su u prodaji po cijeni od 95 eura pa do 160, a možete ih kupiti ovdje.

Ed Sheeran, 1. i 2. rujna 2022., Beč

Jedan od najvećih glazbenika današnjice, Ed Sheeran, održat će dva koncerta u Beču gdje će nastupiti u sklopu svoje '+ – = ÷ x' turneje. Mathematics Tour na koju Sheeran kreće u svibnju iduće godine, ime je dobila po njegovim albumima. Novi album '=' izlazi 29. listopada ove godine tako da ćemo u Beču moći uživati u novim hitovima, ali i onim starim poput Perfect, Shape of You, Photograph, Thinking Out Loud, Castle on the Hill i mnogim drugima. Ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 60 pa do 100 eura, ali napomenimo kako karte za ovaj koncert odlaze uistinu brzo, tako da požurite! Više informacije potražite ovdje.

The Weeknd, 26. rujna 2022., Beč

Abel Makkonen Tesfaye, poznatiji kao The Weeknd, također je najavio svoju turneju, a nama najbliži koncert održat će se u Beču. Njegov rad je postao toliko cijenjen i prepoznatljiv u posljednjih nekoliko godina da je ove godine bio glavni izvođač na half-time showu Superbowla. Na koncertu ćete moći čuti hitove poput Blinding Lights, Save Your Tears, Starboy, I Feel It Coming i mnoge druge. Ulaznice možete kupiti po cijeni od 65 do 116 eura, a više informacija pogledajte ovdje.