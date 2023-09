Neda Ukraden, pjevačica kojoj je teško vjerovati da ima 73 godine, nedavno je podijelila fotografiju iz svoje kuhinje, pokazujući svojim pratiteljima kako je uredila ovaj dio svog stana.

Pozirala je uz sanduk pun grožda, točnije kujundžušu, sortu bijelog grožđa iz imotskog kraja.

Inače, Neda je rođena u Imotskom, a na slici je nosila plavu košulju i osmijeh na licu.

S obzirom na količinu ubranog grožđa, izgleda da će uživati u plodovima iz svog kraja tijekom većeg dijela jeseni.

Sredinom kolovoza, Neda je proslavila svoj 73. rođendan. Podijelila je fotografiju na kojoj je nosila kupaći kostim i bijelu košulju te nije krila koliko joj je lijepo u Boki Kotorskoj.

'Mogla bih vam napisati sto rečenica zašto je dobro biti danas slavljenica u ovim godinama! Ali nema potrebe. Sve je jasno! Odoh slaviti. Živjeli', napisala je pjevačica uz sliku na Instagramu te istaknula kako joj se često udvaraju mlađi muškarci, no ona ipak nije u potrazi za drugom polovicom.

Unatoč godinama koje ima, pjevačici mnogi zavide na vitkoj liniji. S obzirom na to da redovito dobije hrpu upita oko figure, svojedobno je otkrila tajnu svoje vitke figure.

'Jutro počinjem čašom mlake vode u koju nacijedim pola ili cijeli limun i dodam kurkumu. Popijem veliku šalicu turske kave bez šećera i za to vrijeme pročitam poruke, pogledam vijesti, a potom odradim jutarnje vježbe. Nekad mi je skidanje kilograma bilo lagano, ali danas, kad ništa ne pomaže, tu je liposukcijska dijeta. Trudim se u ovim godinama prvenstveno brinuti o zdravlju, pa samim tim i o izgledu. Sviđa mi se taj sistem mršavljenja, jer daje brze rezultate, a ne osjećam se iscrpljeno i tijekom režima nisam gladna', istaknula je.

Osim redovitog treniranja koje ne preskaće, voli plivanje i tenis. Ističe kako ne konzumira cigarete niti alkoholna pića, osim pokoje čašice vina.

'Trudim se jesti mediteransku hranu. Sve kuham, a namirnice moraju biti svježe. Međutim, naravno, ponekad pojedem i burek, čisto da me želja prođe', rekla je jedne prilike za Azru.

'Čisto, uredno lice, fantastične kreme, serumi, vježbe, hrana... Volim sjemenke bundeve, pa i to ulje, cijeli dan to jedem. Zašto ne? To mi je, recimo, jednom tjedno neki detoks, i mogu vam reći da mi je divno, a pored toga volim jesti i morske specijalitete i što više prirodnih začina, ružmarin, lovor, bosiljak', dodala je.