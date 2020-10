NEDA UKRADEN PORUČILA: ‘Nisam tužila Hrvatsku. Tražila sam svoje nasljeđe. To bi svatko učinio…’

‘To je bio jedini put da se to riješi. Ovako kad se kaže da sam ‘tužila Hrvatsku’ ispada tko zna što se događa, a zapravo sam kao savjestan građanin učinila ono što bi svi trebali, a to je srediti zemlju i papire’, rekla je Neda

Neda Ukraden je početkom prošle godine odlučila upisati u knjige svoju djedovinu koju ima u Glavini Donjoj u Imotskoj. Pjevačica je zbog toga opunomoćila odvjetnika Ivana Ćosića koji je to odradio umjesto nje. Međutim, uznemirila se vidjevši ovih dana u medijima napise da “tuži Republiku Hrvatsku, grad Imotski i još 26 članova obitelji Ukraden, Kadijević, Miloš i Putica”. Neda tvrdi da je učinila ono što bi trebao svaki građanin. Za 24sata pojasnila je da je riječ o uobičajenoj sudskoj proceduri.

“To je bio jedini put da se to riješi. Ovako kad se kaže da sam ‘tužila Hrvatsku’ ispada tko zna što se događa, a zapravo sam kao savjestan građanin učinila ono što bi svi trebali, a to je srediti zemlju i papire. Prije su naši stari dobivali zemlju i to se nigdje nije evidentiralo. Dosta je zemlje bilo na stricu, ostalo je i na tati i njegovim roditeljima, ali to je sve pripalo meni jer sam kćer jedinica. Dakle, ovim procesom nisam dobila ništa više od onog što mi je ionako pripadalo, samo je sada to sve sprovedeno i piše da je moje crno na bijelo”, objasnila je pjevačica.

“Učim i kćer da sve što kupuje da odmah provede kroz knjige, neka stoji da je njeno. Nismo svi jednaki, netko će možda posegnuti za tvojim, možda će misliti da je njegovo, nikad ne znaš, a ovim načinom se zna o čemu se radi”, poručila je dodajući da nije htjela da njezina kći pokreće parnice pa je to učinila umjesto nje. Proces je završen ovog ljeta i počela je uređivati kuću kraj Imotskoj. No, epidemija je spriječila daljnje radove.