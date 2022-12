Otac hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, Tihomir Gvardiol, već godinama prodaje ribu na zagrebačkoj tržnici Dolac.

Od posla se nakratko odmorio prošlog tjedna kada je otputovao u Katar bodriti sina u utakmici protiv Argentine, no sada je ponovno u svojoj ribarnici.

'Kao i zadnjih 40 godina...'

Ekipa HRT-a posjetila je danas tržnicu Dolac i srela Tihomira. "Tata Tihomir Gvardiol i danas na Dolcu, kao i zadnjih 40 godina…Veli da Joška boli noga, ali jedva čeka zaigrati protiv Maroka", napisali su na stranici Radija Sljeme.

Podsjetimo, dok su sestre Franka i Lorena te majka Sanja bodrile Gvardiola na utakmicama Svjetskog nogometnog prvenstva, njegov otac snimljen je kako na dan utakmice predano obavlja svoj posao.

"To je moj život, ja to volim. Rođen sam u ribarskom mjestu, ribario sam. I danas imam veze s ribom. Jednostavno, ja to obožavam", rekao je Gvardiol prije nekoliko dana za HRT.

Gvardiolov tata ribu na Dolcu prodaje već godinama, a 2013. godine kod njega je kupovala i Jadranka Kosor.

"Godinama ribice kupujem na ovom štandu, desno od ulaza u ribarnicu na Dolcu. Odlična, svježa riba, divan domaćin. I tek sada saznajem da je to otac slavnog našeg Gvardiola! Skroman, uvijek dobre volje, uslužan tata!" napisala je nedavno Kosor na svom Twitter profilu.