Ne, ovo nije žena: Drag queen prati više od tri milijuna ljudi, zarađuje od OnlyFansa

Na prvi pogled, profil Plastique Tiare na Instagramu ostavlja dojam glamurozne ljepotice, no iza šminke i raskošnih kostima krije se Duc Tran Nguyen, 27-godišnji vijetnamsko-američki drag izvođač, plesač i model.

Duc se proslavio na natjecanjima "RuPaul's Drag Race" i "RuPaul's Drag Race All Stars", gdje je očarao publiku svojim talentom i transformacijama. No, put do samopouzdanja i prihvaćanja nije bio lak.

"Hvala na svemu, nikada se nisam osjećao prihvaćeno, a ovaj show promijenio je moju perspektivu o svemu. Ne znam gdje bih bio trenutačno da nije bilo ovog natjecanja. Nikada nisam mislio da ću biti sretan sam sa sobom, da ću druge ljude učiniti sretnima, a sada mogu biti ono što sam ja zapravo. Jako sam zahvalan", rekao je plesač ranije u nevedenoj emisiji.

Plastique Tiara jedan je od najpraćenijih drag izvođača na TikToku. Platformi se pridružio u kolovozu 2019., a do siječnja 2023. imao je 11,2 milijuna pratitelja. Na Instagramu je u listopadu 2021. brojao 2,1 milijun pratitelja, a 2020. otvorio je i profil na OnlyFansu.

