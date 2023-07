Lidija Bačić (37) ponosna je na svoju božanstvenu figuru, koju redovito ističe u tijesnim krpicama ili bikinijima najrazličitijih krojeva. I svaki joj stoji kao saliven.

Pa, što kažete na najnoviji u nizu - narančasti s upečatljivim detaljima? Lille je sama sebi najbolji model pa je to iskoristila da obožavateljima pokaže u čemu se danas kupa. Ipak, nije se snimala na plaži, već u svojoj sobi. No, evidentno je da se nakon toga otputila na more.

Nauljena i maksimalno seksi

Narančasti bikini pjevačica je uparila sa štiklama iste boje, a bujnu plavu kosu tradicionalno je raspustila. Svjetlost koja dopire s prozora otkrila je da se zgodna Splićanka nauljila kako bi dodatno zagolicala maštu.

Fanovi se u komentarima ispod videa ne mogu nadiviti nestvarnoj ljepoti zanosne Lidije. Nazivaju je "najzgodnijom ženom Balkana", a mnogi priželjkuju da joj se mogu pridružiti u toj sobi.