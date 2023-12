Srpska pop zvijezda Nataša Bekvalac jučer je nastupila u zagrebačkom noćnom klubu 'Mint', a sudeći po snimkama koje se mogu pronaći na stranici navedenog kluba, svojim je obožavateljima priredila pravi spektakl.

Kao svoju odjevnu kombinaciju, izabrala je kombinezon ispod kojeg je bilo vidljivo njezino crno donje rublje, a oko frizure se nije previse zamarala, već se odlučila za jednostavan stil raspustivši svoju plavu kosu.

Nataša je također nedavno nastupila i kao gost na četvrtom koncertu Aleksandre Prijović u Areni Zagreb gdje je izvela svoj hit 'Nikotin', a za Kurir je tada otkrila kako se osjećala kada je saznala da je biti gost na koncertu jedne od trenutno najuspješnijih pjevačica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Nataša Bekvalac jedna je od najpopularnijih pjevačica na Balkanu. Odrasla je u Novom Sadu, a od malena je znala da će se baviti glazbom.

"Ležala sam na zadnjem sjedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i vidjela sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao manje od minute. Onako fina, kakva ona je, pitala me želim li joj biti gošća. Rekla sam: 'Želim, naravno da želim'. Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori", rekla je Nataša tada za Kurir, a mnoge je zanimalo kako je izgledalo druženje popularnih pjevača , dok su se ugasila svjetla reflektora.

"Moram ti razbiti tu iluziju. Odmah nakon nastupa smo morali krenuti jer sam ujutro već imala neke obaveze", objasnila je Nataša.

