Nataša Bekvalac o novogodišnjem nastupu u Banjoj Luci: Otkrila i koga će poljubiti u ponoć

Banja Luka se već priprema za veliki doček Nove godine na otvorenom. Na središnjem gradskom trgu publiku će u najluđoj noći u godini zabavljati Nataša Bekvalac i Aco Pejović.

Uoči nadolazećeg spektakla, u ponedjeljak je održana konferencija za medije na kojoj je sudjelovao i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, a okupljenima se obratila i popularna pjevačica. Na konferenciji je zablistala u bijeloj kombinaciji, a naglasila je kako ta boja nema nikakve veze sa svadbenim asocijacijama, piše Kurir.

"Bijela za mene simbolizira čistoću, slobodu i sve one najljepše emocije koje jedna žena može osjećati. To je jedini razlog", poručila je.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Želje u Novoj 2026.

Otkrila je i kako joj se ove godine na popisu novogodišnjih želja ne nalazi potraga za partnerom jer, kako kaže, postoje važnije stvari.

"Mnogo toga sam odlučila ostaviti iza sebe. U 2026. ulazim s brojnim željama, ne zapisanim na papir, nego kao svojevrsnom manifestacijom", rekla je, pa dodala: "Ne priželjkujem ljubav. Posložila sam prioritete i ona trenutačno nije među njima. Vjerujem da će se dogoditi onda kada treba, ljubav se ne lovi.", zaključila je.

Pjevačica je potom uputila i savjet ženama:

"Prije svega, neka ne budu "nečija polovica" nego cijele žene, u svojoj lijepoj i snažnoj ženskoj energiji. Samo takva žena može privući ne polovičnog, nego cjelovitog muškarca."

'U ponoć ću poljubiti gradonačelnika'

Na početku konferencije gradonačelnik ju je dočekao s buketom cvijeća, što ju je posebno razveselilo.

"Kada je gradonačelnik kreativan, drag i mlad, tada ima mjesta i za šalu. U dobroj energiji sam uvijek. Lijepo je vidjeti da postoje ljudi zbog kojih ta funkcija ne djeluje strogo i nedodirljivo", rekla je uz osmijeh te dodala: "U ponoć ću poljubiti gradonačelnika, da mi godina krene još bolje. Čula sam da su muškarci iz Banje Luke fantastični, ne bih imala ništa protiv da mi se baš tamo dogodi ljubav za Novu godinu".