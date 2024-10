Natali Rade o kreativnosti: 'Nekad imam 'krize', ali ne traju dugo. Mozak traži pauzu'

Influencerica Natali Rade (33), poznata kao "mamadramahr" na Instagramu, gdje broji gotovo 50 tisuća pratitelja, svojim humorističnim objavama osvojila je srca mnogih. Osim s društvenim mrežama, Natali se bavi plesom na svili i uz to je samohrana majka. U razgovoru za Net.hr otkrila je može li se u Hrvatskoj živjeti od influencinga, kako izgleda život samohrane majke te što misli o estetskim zahvatima.

Foto: Marija Tadic

Kako je to biti influencer na društvenim mrežama? Smatrate li da se isplati baviti influencingom u Hrvatskoj?

Često me ljudi pitaju koji je moj pravi posao, a ja im kažem da je to što vide. I dalje dosta njih ne shvaća da se od ovog posla definitivno može živjeti i da ja zaista od toga živim. Posao influencera nije samo napraviti selfie i objaviti ga. Ovaj posao je mnogo više od toga. Prva stvar koju morate posjedovati ako želite uspjeti je ogromna doza kreativnosti. Biti kreativan nije uvijek lako, ponekad imam 'krize', ali nikada ne potraju duže od par dana. Mozak jednostavno traži pauzu. Nije mi teško raditi ovaj posao zato što je to nešto što volim i sve mi dolazi prirodno. Svaka plaćena objavu koju napravim je vrlo iskrena i nikada nije izmišljena, ne volim fake život i volim da se ljudi poistovjete s mojim sadržajem i da na neki način prepoznaju sebe, to je tajna uspjeha na društvenim mrežama ako mene pitate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ste došli do odluke da svoju četverogodišnju kćer Jelenu Eli uključite u javne objave na društvenim mrežama? Vaši trenuci iz majčinstva prikazani su na duhovit način, ali postavlja se pitanje što to znači za privatnost djeteta. Mislite li da je to nešto što bi moglo izazvati osudu ili su ljudi otvoreniji prema tome?

Sve je krenulo spontano kada sam rodila. U trenucima kada mi je bilo najteže, odlučila sam svoje iskustvo (uz dodatak humora) podijeliti s drugim majkama kako bi vidjele da nisu same i da svi prolazimo kroz isto. To se pokazalo vrlo uspješnim. Prikazujem realan život kakav ima svaki roditelj. Vrlo sam iskrena. Ljudi će uvijek osuđivati i to je u redu, svoje dijete odgajam da razmišlja upravo tako - tuda mišljenja će uvijek i zauvijek biti samo mišljenja i ako ćemo svoj život slagati tako da razmišljamo tko će što reći, onda to neće biti lijep život. Volim humor i uključujem dijete u njega, ali ne smatram da radim išta pogrdno za nju jer je sve u granicama normale. Držati dijete pod staklenim zvonom nikada nisam smatrala nečim primjenjivim u svome životu. No ponavljam, sve u granicama, sve u balansu.

Foto: Privatna arhiva

Kako se nosite s kritikama? Pogode li vas ili se ne obazirete na njih?

Stvarno vrlo rijetko nailazim na kritike, a kad i naiđem ne shvaćam ih osobno jer svaki čovjek ima drugačije mišljenje i razmišljanje o životu. To su obično ljudi koji ne shvaćaju upravo to da smo svi individualni. S druge strane, to su ljudi koji se skrivaju iza lažnih imena, ljudi koji su nesretni, ljubomorni, neispunjeni itd. Ponekad znam ući u 'raspravu', ali samo zato što nekada želim saznati zašto je ta osoba tako nešto napisala. U većini slučajeva taj razgovor ne vodi nigdje, ali zna se dogoditi i da iz toga nastanu neka lijepa online prijateljstva jer dosta ljudi i krivo protumači puno stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Instagramu se ne libite pokazati realnu sliku tijela. Višak kože, strije, celulit… doista ste samouvjereni. Kako ste to uspjeli?

Zato što se ne želim osjećati glupo i neugodno ako me netko sretne na plaži. Koja je poanta lažiranja? Moje tijelo je takvo kakvo je, znam koliko brinem o njemu i koliko poprilično zdravo živim. Celulit i ostalo su prirodne pojave kojih se ne treba sramiti i koje treba normalizirati. Ne kažem da ne bih voljela da nemam te nedostatke, ali kad su već ovdje, uložila sam trud u to da ih zavolim i prihvatim, a ne da ih filtriram.

Foto: Marija Tadic

Jeste li otvoreni za novu ljubav? Postoji li netko poseban u vašem životu?

Prvi put nakon dvije godine mogu reći da sam otvorena za nove ljubavi. Napokon sam nekako posložila svoj život i prebrodila sve one ružne stvari i ružna iskustva. Jedina stvar koje me možda zabrinjava je jesu li nove ljubavi spremne za mene. Osoba sam koja zna što želi i ne pristajem ni na što manje. Jednostavno kada počneš cijeniti samu sebe, znaš koliko vrijediš i nema smisla da se upuštaš ni u što manje od onoga što zaslužuješ. Trenutno ne postoji nitko poseban u mome životu, ali veselim se upoznavanju novih ljudi i dejtanju nakon dugo vremena.

S obzirom na majčinske obveze i posao, imate li vremena za sebe? Kako se opuštate?

Vrijeme za mene je vrijeme kada treniram, a idem na satove joge i na ples na svili i obruču. Par puta mjesečno obavezno odem na planinarenje i barem jednom tjedno u teretanu. To sve radim većinom kada je kćer u vrtiću, a ako ne stignem tada, onda moja mama Lidija uskače u pomoć. Zbog nje je cijela ova situacija lakša i puno znači kada imaš tu jednu osobu koja je spremna pomoći u svakom trenutku. Najbitnije od svega je dobra organizacija, a u tome sam stvarno dobra.

Podvrgnuli ste se botoxu, no ubrzo poručili da nije to za vas. Zašto?

Napravila sam botox dva puta i ne mogu reći da nisam bila zadovoljna jer tko ne bi bio, naravno da sam izgledala par godina mlađe i onako malo svježije, ali i dalje sam imala isti broj godina. U svemu nekako biram teži put i to više cijenim, tako sam i ovaj put izabrala da ću se naučiti istinski voljeti sebe sa svim mojim nedostacima, a ne ih najjednostavnije ukloniti. A druge strane, nemam ništa protiv žena koje to prakticiraju i smatram da svatko odlučuje za sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marija Tadic

Velika ste obožavateljica tetovaža. Planirate li možda dodati još neke?

Imam osjećaj da nikada neću prestati. Imam u planu istetovirati portret svoje kćeri, a jako bih voljela istetovirati cijelu prednju stranu svoga vrata. Tetovaže su za mene velika umjetnost i uvijek ću ih podržavati.

POGLEDAJTE VIDEO: Influencer komentirao političare na TikToku: "Trebali su puno ranije, ne kad su stigli izbori"

Tekst se nastavlja ispod oglasa