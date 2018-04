NASTAVAK NAJVEĆE ŽIVOTNE DRAME NATAŠE BEKVALAC: Suprug pjevačicu optužio za lažno prijavljivanje

Vidimo se veceras ,Banja Luka ,klub DRAMA Sutra,Pozarevac,klub MADONA…cekam vas😊🎶🎵🎼🎹🎸🎷🎺🎻🎤

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Sep 1, 2017 at 9:59am PDT