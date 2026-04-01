Nasljednica OnlyFansa: Tko je žena koja stoji iza biznisa od 5,5 milijardi dolara?

Nakon smrti američko-ukrajinskog biznismena i programera Leonida Radvinskog, milijardera koji je izgradio platformu OnlyFans, vođenje kompanije preuzela je njegova supruga Jekaterina Čudnovski.

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Jekaterina Čudnovski dosad se držala van medijske pozornosti, bavila se filantropijom i pravom, no sada su u njezine ruke obiteljskim fondom dospjeli ključevi te kompanije čija se tržišna vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 5,5 milijardi dolara.

Prema riječima Andyja Bachmana, izvršnog direktora tvrtke Creators Inc. koja blisko surađuje s kreatorima sadržaja za odrasle, smrt Radvinskog nije bila iznenadna, što je omogućilo tvrtki da se pripremi za tranziciju, a tako i njegovoj supruzi da se pripremi na novu poslovnu avanturu.

Ironično, Leonid Ravinski svoj je privatni život skrivao od medija, a tako i svoju suprugu i obitelj. Poznato je da je bio otac četvero djece, no njihov identitet biznismen i supruga uspješno su čuvali od medija.

