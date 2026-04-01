Nasljednica OnlyFansa: Tko je žena koja stoji iza biznisa od 5,5 milijardi dolara?
Nakon smrti američko-ukrajinskog milijardera Leonida Radvinskog, poznatog po izgradnji platforme OnlyFans, vođenje kompanije preuzet će njegova supruga Jekaterina Čudnovski, koja je dosad bila van medijske pozornosti
Jekaterina Čudnovski dosad se držala van medijske pozornosti, bavila se filantropijom i pravom, no sada su u njezine ruke obiteljskim fondom dospjeli ključevi te kompanije čija se tržišna vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 5,5 milijardi dolara.
Prema riječima Andyja Bachmana, izvršnog direktora tvrtke Creators Inc. koja blisko surađuje s kreatorima sadržaja za odrasle, smrt Radvinskog nije bila iznenadna, što je omogućilo tvrtki da se pripremi za tranziciju, a tako i njegovoj supruzi da se pripremi na novu poslovnu avanturu.
Ironično, Leonid Ravinski svoj je privatni život skrivao od medija, a tako i svoju suprugu i obitelj. Poznato je da je bio otac četvero djece, no njihov identitet biznismen i supruga uspješno su čuvali od medija.
