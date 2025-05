Objava hrvatske glumice slama srca: 'Toliko puta sam molila krunicu, nisam niti znala...'

Hrvatska glumica i influencerica koja na TikToku broji milijunske preglede, Katarina Šestić Baotić (29) je na svom Instagram profilu s pratiteljima podijelila tužne vijesti.

Glumici je nedavno preminuo voljeni član obitelji, njezin otac Jakša Šestić. Jakša je bio cijenjeni profesor hrvatskog jezika, bivši načelnik Općine Drenovci i hrvatski ratni veteran.

"Za sve što dolazi oduvijek sam se voljela pripremiti, pa čak i za smrt mojih najbližih. Toliko puta sam molila krunicu za tatu da to više ne mogu ni izbrojati. Kada bih vam sada pričala koliko puta mu je smrt pokucala na vrata, ne znam jel bi ste mi vjerovali. Kucala je, kucala, ali nije ušla do neki dan", započela je svoju objavu ova mlada glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je istaknula, ovakva situacija predstavlja nenadoknadiv gubitak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rupa koja nastane, nikada ne prestane, ali naučiš s vremenom s njom živjeti", napisala je u nastavku te istaknula da takav osjećaj osoba u potpunosti može shvatiti tek kada se susretne s takvom situacijom.

"Nisam ni znala da može otići toliki komad iz mene, a da ja ostanem živa", opisala je Katarina svoje trenutne osjećaje.

Glumica je u nastavku otkrila s kojom se bolesti njezin otac borio.

"Bio si toliko hrabar i dostojanstven u svakoj životnoj borbi, pa čak i ovoj najtežoj zvanoj rak. Moja zahvalnost prema dragom Bogu što mi je upravo tebe podario za ovozemaljskog oca ne može se usporediti ni s čim. Ne znam čime sam to zaslužila, ali znam da ću tu ljubav, pravednost i dobrotu koju ste i ti i mama posijali u moje srce proslijeđivati dalje. Volim te beskrajno i zauvijek i žao mi je što ti to nisam govorila, ali znam da bi me ti potapšao po ramenima i rekao “pusti riječi, djela, djela su bitna Katarina”, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Količinu emocija koje trenutno osjeća nije krila ni u završnici svoje objave.

"Bol je prevelika, ali tvoja snaga teče mojim venama i znam da ću uz Božju pomoć kao i tvoju tu bol pretvoriti u nešto lijepo. Ništa manje ti od mene ne bi ni očekivao, kao ni ja od tebe jer “život je borba, moraš se boriti”, zaključila je.

Publika je Katarinu imala prilike upoznati u seriji "San Snova" te kao influencericu na društvenim mrežama. Osim na televiziji, glumica se okušala u kazališnim predstavama te predvodi svoju kazališnu družinu, a osim toga ima i svoj obrt.

POGLEDAJTE VIDEO: Ikona stila i čovjek brend: David Beckham slavi 50. rođendan