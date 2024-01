Nakon kratke i teške bolesti napustio nas je Mladen Brižić, član klape Intrade. Njegov recital na kraju pjesme "Ribar san star" ostat će nam kao trajna uspomena na sjajan klapski bas koji je cijeli svoj život posvetio dalmatinskoj pjesmi. "Ribar sam star" više nikad neće zvučati isto.

"Obitelj, pjesma i šala, sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim i zaraznim osmijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobroćudnošću i dobrotom. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude mogao", riječi su Dubravke Mezić, autorice Intradine monografije.

Mladen Brižić bio je član klape Intrade od njezinog osnutka 1985. godine. Njegova neraskidiva veza s klapskom pjesmom krenula je i ranije, bio je član Zadarskih madrigalista i klapa Školjić, Maraska i Ankora. U prvim godinama svojih nastupa s klapom Intrade redovito je nastupao na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu gdje je ovjenčan i dvjema nagradama. Kao dragovoljac Domovinskog rata, od listopada 1991. godine bio je član Otočkog bataljuna.

Nakon što je klapa omišku pjacetu zamijenila splitskim Prokurativima, započeo je novi Mladenov glazbeni put s klapom na festivalima zabavne glazbe. Prekretnica u karijeri klape i Mladena kao njihovog basa bio je veličanstveni nastup 2006. godine na splitskom stadionu Poljud gdje su na klapskom spektaklu "Ne damo te pismo naša" oduševili prepuni stadion i zakoračili na novu stepenicu svoje blistave karijere. Taj im je nastup preko noći promijenio karijere.

Jedinstvena tradicija

Mladen i klapa su 2006. godine koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog započeli jedinstvenu tradiciju koncerata u Zagrebu koja traje već 17 godina. Od tada je klapa nastupila u svim najvećim koncertnim prostorima u Zagrebu: od Arene Zagreb, Doma sportova, Košarkaškog centra Dražena Petrovića do Šalate. Jedan od najvećih uspjeha bio je i Grand Prix Splitskog festivala 2012. godine s pjesmom "Zašto uvik pivan" nakon čega su se otisnuli na rasprodanu turneju po SAD-u, Kanadi i Australiji.

U kolovozu 2017. Mladen se s klapom penje na pozornicu prepune pulske Arene, što im je bila životna želja. Iste godine predsjednica Kolinde Grabar-Kitarović uručuje im posebnu Povelju Republike Hrvatske.

Njegov nasmijani brk i pozitivna energija koju je širio zašli su u skoro svaki kutak Lijepe Naše, a i šire. Godine 2018. u sklopu turneje po najvećim arenama u Hrvatskoj i Sloveniji nastupili su u Areni Zagreb, splitskoj Spaladium Areni i ljubljanskoj Areni Stožice dok su ljetnu turneju održali na najljepšim povijesnim pozornicama.

"Popili intrade i opet su žedni" njihova je monografija iz pera spomenute Dubravke Mezić koja je objavljena 2021. godine, kao i istoimeni dokumentarac prikazan ovaj mjesec na HRT-u. Prošla godina je Mladenu i klapi bila najuspješnija u njihovoj karijeri, a nastup u rasprodanoj Ciboni 2. prosinca iste godine bio je Mladenov zadnji koncert - ovaj prepoznatljivi klapski bas za pjesmu je živio, po pjesmi ćemo ga pamtiti i uz pjesmu ga se sjećati. "Miruj, srce" posljednja je koju je snimio sa svojim Intradama, obitelji s kojom je bio vezan neraskidivom kadenom.