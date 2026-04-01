Nandi Uzelac zamijenila Floridu Bahamima: Nakon podrške Vatrenima uživa u karipskom luksuzu

Poznata splitska TV voditeljica i bivša kandidatkinja RTL-ova showa "Gospodin Savršeni" Nandi Uzelac, ponovno je oduševila svoje pratitelje objavom s egzotične destinacije. Nakon nedavnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pratila hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Nandi je 1. travnja podijelila fotografiju s Bahama, potvrđujući da je svoj američki put zaokružila odmorom u karipskom raju.

S tribina u Orlandu na pješčane plaže

Njezin dolazak na Bahame uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je 27. ožujka viđena na stadionu Camping World u Orlandu. Tamo je, zajedno s brojnim hrvatskim navijačima, zdušno bodrila Vatrene tijekom prijateljske utakmice protiv Kolumbije. Ovaj prijelaz s užarenih sportskih tribina na mirne karipske otoke čini se kao savršen nastavak putovanja, budući da mnogi posjetitelji s jugoistoka SAD-a koriste geografsku blizinu za bijeg na neku od obližnjih rajskih destinacija.

Ovaj potez ujedno potvrđuje i širi trend među hrvatskim influencerima koji početkom 2026. godine sve češće spajaju sportske događaje s luksuznim odmorima. Nandi, koja je široj javnosti postala poznata kao jedna od najupečatljivijih natjecateljica prve sezone reality showa *Gospodin Savršeni*, uspješno je iskoristila stečenu popularnost. Izgradila je zavidnu medijsku karijeru kao voditeljica i novinarka na Televiziji Jadran, Hrvatskom radiju 2 te Sportskoj televiziji, a danas je fokusirana na digitalni marketing i kreiranje sadržaja s putovanja koja su postala njezin zaštitni znak.

Večernja elegancija u tropskom okruženju

Fotografija, objavljena uz jednostavan opis "#bahamas", prikazuje Nandi u elegantnom večernjem izdanju. Pozirala je na balkonu raskošnog zdanja čija arhitektura s velikim stupovima, lukovima i ukrasnim detaljima neodoljivo podsjeća na svjetski poznate luksuzne resorte poput Atlantis Paradise Islanda ili Baha Mara. Njezin odabir pao je na kratku haljinu pepita uzorka, čiju je klasičnu notu razbila upečatljivim žutim obrubima na ovratniku i rukavima. Kombinaciju je zaokružila elegantnim crnim cipelama s remenčićem oko gležnja i decentnom svijetloplavom torbicom.

Njezin posjet Bahamima događa se u idealno vrijeme. Travanj se smatra jednim od najboljih mjeseci za posjet ovom otočju jer nudi toplo i ugodno vrijeme prije početka sezone uragana u lipnju. Upravo je 1. travnja, na dan njezine objave, na Bahamima započelo i nekoliko lokalnih kulturnih festivala. Iako je objava izazvala tek nekolicinu komentara, poput onog koji kratko poručuje "Divna", jasno je da Nandi svojim stilom i odabirom lokacija ne prestaje intrigirati javnost.

Svojom posljednjom objavom Nandi Uzelac još je jednom potvrdila status jedne od najpoznatijih domaćih zaljubljenica u putovanja. Dok ona uživa u karipskom suncu, njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti koju će sljedeću egzotičnu destinaciju podijeliti na svojim društvenim mrežama.