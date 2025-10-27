Nakon zastrašujućeg videa, obitelj u panici: Britney Spears ponovno pokazuje rizično ponašanje

Pop zvijezda Britney Spears (43) ponovno je izazvala zabrinutost svoje obitelji nakon što su vidjeli video u kojem vozi opasno i nepravilno tijekom noćnog izlaska s prijateljicom. Prema izvorima za Daily Mail, članovi obitelji tvrde da su „prestravljeni“ i smatraju da pjevačica gubi kontrolu, uspoređujući njezino ponašanje s vremenom prije njezinog sloma 2007. godine, kada je obrijala glavu i izgubila skrbništvo nad sinovima Seanom Preston (20) i Jaydenom Jamesom (19).

„Svi se brinu. Oduvijek smo htjeli najbolje za nju, a sada pokazuje da donosi loše odluke“, izjavio je izvor za Daily Mail. „To je zastrašujuće. Puno se razgovara o tome što učiniti, ako išta, kako je zaštititi od nje same.“

Razgovori o mogućoj zaštiti

Izvori su naveli da neki smatraju kako bi Spears ponovno mogla biti stavljena pod skrbništvo, iako je kontroverzni aranžman u kojem je njezin otac Jamie Spears (73) imao dijelom kontrolu završio 2021. godine, nakon 13 godina trajanja i velike javne kampanje #FreeBritney.

„Posljednji put kada je Jamie pokušao zaštititi svoju kćer, postao je javni neprijatelj broj jedan“, rekao je izvor, dodajući kako su mnogi tvrdili da je pokušavao doći do njezina novca, što navodno nije istina.

Zastrašujući video

Video dobiven od Page Six prikazuje Spears kako napušta restoran Red-O u Thousand Oaksu u Kaliforniji, unatoč upozorenjima drugih da ne vozi. Njezino crno BMW kabriolet vozilo napravilo je rizične manevere, uključujući U‑okrete, ulazak u druge trake i biciklističku stazu te prelazak preko središnje razdjelnice.

Drama s bivšim suprugom

Podsjećamo, Britney se posljednjih tjedana našla u središtu medijske pažnje zbog memoara svog bivšeg supruga Kevina Federlinea. U knjizi „You Thought You Knew“ Federline iznosi ozbiljne optužbe, uključujući navodnu upotrebu kokaina dok je dojila i želju da su njezina djeca mrtva.

Predstavnik Spears izjavio je za Page Six: „On i drugi profitiraju na njenoj priči. Nažalost, sve se događa nakon što je završila alimentacija s Kevinom. Njoj je stalo samo do djece i njihovog dobrostanja.“

Spears je na Instagramu istaknula da je zbog prethodne kontrole nad njezinim životom pretrpjela „oštećenje mozga“, ali da se oporavila i osjeća zahvalnost što je živa. Također je optužila Federlinea za manipulaciju i laganje o njoj u memoaru.

