Crnogorski glumac Momčilo Otašević na društvenim je mrežama izazvao simpatičnu raspravu zbog promjene imidža. Naime, Momčilo se riješio svog zaštitnog znaka, brade.

Od slatkog frajera do opasnog šarmera

Glumac je odlučio obrijati bradu, a promjenom se pohvalio u svojim pričama na Instagramu, gdje je podijelio svoj profesionalni portret.

Bez svojeg zaštitnog znaka, Momčilo gotovo da ni ne nalikuje sebi, a promjena ga je i pomladila te od slatkog frajera napravila pravog šarmera.

"Što je muškarac bez brkova", "Ljepši si bez brkova i brade", neki su od komentara ispod fotografije.

Podsjetimo, glavna tema medijskih napisa posljednjih mjesec dana je bio razvod Momčila i glumice Jelene Perčin.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku.

Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je Jelena za Gloriju početkom siječnja i tako potvrdila višemjesečna šuškanja.

Naime, Jelena i Momčilo zbližili su se na setu jedne serije 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno sudjelovali na projektu 2016. godine.

Par se vjenčao u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.