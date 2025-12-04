Nakon što ju je izvrijeđao, podnosi kaznenu prijavu: Šefa MGI-ja tužio Miss Universe

Predsjednik organizacije Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, pokrenuo je kazneni postupak protiv ovogodišnje pobjednice Miss Universe, Fatime Bosch (24), koja se profesionalno bavi modelingom i javnim nastupima. Njihov sukob, započet početkom studenoga, prerastao je u međunarodni skandal nakon niza javnih optužbi i medijskih istupa.

Kako je sve počelo

Nesuglasice su krenule 4. studenoga, kada je Itsaragrisil prozvao Bosch zbog navodnog odbijanja sudjelovanja u službenom fotografiranju namijenjenom društvenim mrežama. Kasnije je tvrdio da je postupala prema uputama meksičkog direktora izbora ljepote. Tijekom rasprave Bosch je pokušala iznijeti svoje objašnjenje, no tvrdi da ju je neprestano prekidao te da ju je navodno nazvao "glupačom".

Organizacija MGI i sam Itsaragrisil odbacili su takve tvrdnje. U izjavi za američki People poručili su da je riječ o pogrešnoj interpretaciji te da je on izgovorio riječ "damage" (šteta), a ne uvredu. Naveli su i kako Bosch nikada nije povukla spornu izjavu, unatoč tome što su, kako tvrde, dostupni videodokazi.

Optužbe su se nastavile

I nakon osvajanja titule Miss Universe priča se nastavila razvijati. Na službenoj Facebook stranici Miss Universe Tajlanda dodatno je pojašnjen stav organizacije, u kojem se naglašava da Itsaragrisil nikada nije koristio uvredljive riječi te da je Bosch pred medijima iznijela "netočan i štetan" navod.

Tvrde i da se ona nikada nije ispričala te da je i nakon toga u više intervjua nastavila ponavljati istu optužbu.

Pokrenut službeni postupak

Nakon njezina posljednjeg pojavljivanja u emisiji ABC Newsa, gdje je istaknula da je u sukobu bila "uplašena", MGI i Itsaragrisil odlučili su krenuti u pravni postupak. Potvrđeno je da je 12. studenoga na Tajlandu podnio službenu kaznenu prijavu zbog klevete.

Organizacija je upozorila da će, ukoliko se pojave nove izjave koje smatraju neosnovanima, pokrenuti dodatne pravne korake te pozvala medije da pažljivo izvještavaju o cijelom slučaju.

