UŽIVA U PARIZU / Nakon što je šef SOA-e spomenuo Ivanu Knoll, javila se najvatrenija navijačica: 'Jesam li vam nedostajala?'

Prošlog tjedna SOA je podnijela izvješće o radu za 2022. godinu na sjednici saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost. Među ostalim stvarima, ravnatelj SOA-e Daniel Markić iznio je zanimljiv podatak. Kako javlja Novi list, Markić je, dok je predstavljao svoje izvješće za 2022. godinu, demantirao da za agenciju rade Luka Modrić i Ivana Knoll. "Hrvatska obavještajna služba je najprisutnija na našem terenu jer su oni podizvođači radova stranih obavještajnih službi i jer imamo isti jezik i istu kulturološku matricu, a imaju i rođake i prijatelje, i dosta poduzeća je došlo... Ovo je jako dobro osmišljeno. Ono što privlači većinu ljudi je golotinja na ivici pornografije. I onda je to mamac za mušku populaciju, da bi se kasnije krenulo u idući korak, a to je suptilno doziran marketing u korist Hrvatske i zapadne demokracije i ispostavit će se protiv Srba, jer Hrvati što god da rade, kakve god uspjehe postizali, ne može da ima takvu snagu i moć ako nije okrenuto protiv Srba. Tu postoji kolektivna patološka mržnja i na kraju će sve ove zanosne slike biti okrenute u korist Hrvatske, njene nezavisnosti i neoustaške ideologije, a protiv nas Srba, jer to je omiljena tema Zapada i hrvatskih medija i hrvatskih službi", dodao je Kajtez. Zbog toga je, navodi Novi list, ravnatelj SOA-e Markić u prezentaciji koju je održao u srijedu uvrstio i fotografiju Ivane Knoll i rekao prisutnima da ona, kao ni Modrić, ne surađuje sa SOA-om.