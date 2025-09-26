Nakon što je dobila odbijenicu od srpske televizije, Minea se obratila svojim pratiteljima

Renata Končić Minea (48) krajem kolovoza našla se u središtu pozornosti nakon što je Saša Mirković, vlasnik Hype televizije koja uskoro kreće s emitiranjem u Hrvatskoj, objavio da će se pridružiti njegovom timu. No, situacija se ubrzo promijenila - Mirković je sada poručio kako Minea ipak neće postati dio njihove ekipe jer, kako kaže, nije zadovoljila uvjete.

Nakon tih izjava oglasila se i sama pjevačica. Na društvenim mrežama otkrila je da i dalje radi punom parom, ali u glazbi. Najavila je nastupe i koncerte, a među njima su i oni na Velikoj Ludini te na Dugom otoku, gdje će publika ponovno imati priliku uživati u njezinim hitovima.

Objava je postala viralna

Podsjećamo, Saša je prije nekoliko dana otkrio kako Minea ipak neće doći na njegovu televiziju.

"Ekipa cijele Hype produkcije Hrvatska je vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija, nego ćemo praviti vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča. Tako da, ispričavamo se kolegama koji su mislili da prijeđu na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je", rekao je Saša Mirković na svom TikToku.

"Uglavnom, većinom glasova, tj. jednoglasno je redakcija odlučila da želimo napraviti Hype lica i tako će ići, tako da mladi ljudi imaju šansu prijaviti se i postati dio Hypea. Natječaj će izaći vrlo brzo, u roku od par dana", dodao je.

