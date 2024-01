Pjevačica Britney Spears (42) je iznijela šokantne detalje u svojim memoarima "The Woman In Me", a njezine obožavatelje je šokirala činjenica da je tijekom veze s Justinom Timberlakeom (42) imala pobačaj za koji tvrdi da je on inicirao.

Nakon što je iznijela sve detalje njihova ljubavnog života koji je jedno vrijeme bio u središtu medijske pažnje, odlučila je da je vrijeme za ispriku, a učinila je to putem društvenih mreža.

U objavi na Instagramu je podijelila nedavnu snimku Justina kako svira s Jimmyjem Fallonom, gostujući u 'The Tonight Showu', a u opisu njezine objave je stajalo: "Želim se ispričati za neke stvari o kojima sam pisala u svojoj knjizi. Ako sam uvrijedila bilo koga od ljudi do kojih mi je iskreno stalo, duboko mi je žao", napisala je, a nije zaboravila pohvaliti Justinove najnovije pjesme.

"Također sam htjela reći da sam zaljubljena u novu pjesmu Justina Timberlakea 'Selfish'. Tako je dobra. Kako to da se toliko nasmijem svaki put kad vidim Justina i Jimmyja zajedno? Ps. 'Sanctified' je također wow", rekla je.

Podsjetimo da je Britney imala samo 17 godina kada je 1999. godine počela izlaziti s Timberlakeom, a zajedno su bili sve do 2002. godine.

U svojim je memoarima pisala o neplaniranoj trudnoći koju je opisala kao traumu, a sve zbog načina na koji je Justin reagirao kada mu je priopćila da je trudna.

"Za mene trudnoća nije bila tragedija, a Justin definitivno nije bio sretan zbog toga. Rekao je da nismo spremni imati dijete, da smo premladi. Da je odluka bila samo na meni, nikada ne bi pobacila", stajalo je u njezinim memoarima "The Woman In Me", a abortus je opisala kao jednu od najmučnijih stvari koje je doživjela u životu.

