Will Smith nije samo uživao u Neveri: Nakon vožnje s Rimcem častio se večerom kod našeg chefa

Holivudska zvijezda Will Smith (57) proteklih je dana boravio u Hrvatskoj, gdje je doživio iskustvo koje, kako je sam priznao, neće tako brzo zaboraviti. Glumac se družio s Matom Rimcem, koji mu je pokazao mogućnosti jednog od najimpresivnijih automobila današnjice - električnog hiperautomobila Nevere.

Rimac je Smithu priredio adrenalinsku vožnju na zatvorenoj stazi, gdje je glumac iz prve ruke mogao osjetiti snagu Nevere koja razvija gotovo 2000 konjskih snaga.

No, druženje nije završilo na stazi. Nakon adrenalinske avanture Smith i Rimac večer su proveli uz gastronomsku poslasticu kod jednog od najpoznatijih hrvatskih chefova, Marina Rendića.

Rendić se na društvenim mrežama pohvalio posebnim trenutkom te otkrio da je imao čast kuhati za dvojicu poznatih gostiju.

"Kada radite ono što volite, ovakvi trenuci imaju posebnu vrijednost. Imao sam zadovoljstvo kuhati za Willa Smitha i Matu Rimca, a posebno sam zahvalan Rimac Bugattiju na dugogodišnjem povjerenju. Vaša podrška i vjera u moj rad najveća su motivacija da uvijek dam svoj maksimum. Hvala na prilici da budem dio ovakvih nezaboravnih trenutaka", napisao je chef uz fotografije.

'Nikad u životu nisam doživio ništa slično'

Inače, cijeli doživljaj u Neveri Smith je snimao mobitelom i podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, ne skrivajući oduševljenje.

"Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od gotovo 2000 konjskih snaga", rekao je Smith tijekom vožnje, dok je Rimac demonstrirao ubrzanje, ali i atraktivno driftanje električnog bolida.

Nakon vožnje koja ga je ostavila bez riječi, glumac je priznao koliko ga je iskustvo impresioniralo.

"Nikad u životu nisam doživio ništa slično", kazao je Smith nakon izlaska iz automobila.

Smithov posjet Hrvatskoj još je jednom privukao pažnju javnosti, a posebno je odjeknula činjenica da je upravo Nevera bila razlog zbog kojeg je slavni glumac ostao toliko impresioniran. Holivudska zvijezda tako je iz Hrvatske ponijela uspomenu na vožnju koju je opisao kao jedno od najposebnijih iskustava u životu.