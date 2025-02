Nakon smrti majke, Lani Klingor Mihić sve je teže: 'Raspadam se od suza'

Poduzetnica i pjevačica Lana Klingor Mihić (44) prošloga mjeseca ostala je bez majke Sonje, koja je preminula u 74. godini. Iako kažu da vrijeme liječi sve rane, Lani što više dana prolazi, sve je teže. Na Instagramu je pratiteljima poručila kako je namjeravala snimiti video i otvoriti dušu, no kako kaže, ne može pričati o bolnom periodu, a da ne zaplače.

Foto: Instagram

"Uskoro se moram vratiti u kolotečinu zvanu život. Reći ću vam iskreno, imam podvojene emocije. S jedne strane vam toliko toga želim reći, dok se s druge strane osjećam toliko ranjivo i nesigurno, pogotovo stati pred svoju kameru. U periodu iza mene, dala sam si pravo na sva stanja i sve emocije, a vjerujte mi to je takav vrtlog kojem ustvari na kraju upravlja tuga i vrati te na površinu na kojoj jedva dišeš, potpunu praznu i tupu. Najviše me boli ona rečenica koja je prokleto iskrena - život ide dalje. A u meni još uvijek sve stoji. Znate što me tjera dalje? Upravo moja mama koja je tu, svaki dan, kroz nevjerojatne znakove", započela je Lana na Instagramu.

Foto: Instagram

"Ovo što ću vam sada napisati htjela sam snimiti kroz video, ali sam shvatila da je to neizvedivo bez varijante u kojoj se ja raspadam od suza, a to ne bismo više gledali", dodala je.

"U ovom periodu žalovanja, otkada je moja mama otišla na neko bolje mjesto, nikada u životu nisam dobila toliku podršku i ljubav od upravo svih vas, gdje ste mi još jednom u životu pokazali da imam jednu predivnu vojsku followera koja mi je uz tu ljubav i podršku pokazala i poštovanje pa vam želim reći da mi je to sve značilo jako puno i da ću to nastojati vratiti svojim odnosom i jednakim poštovanjem prema vama", zaključila je.

Podsjetimo, nedavno je pjevačica podijelila dvije nove tetovaže koje je posvetila svojoj preminuloj majci.

"Zauvijek zajedno, svaki korak na putu", napisala je u objavi na Instagramu.

