FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA JAHORINI /

Nakon razvoda okrenula novu stranicu: Meri Goldašić s prijateljicama uživa na snijegu

Nakon razvoda okrenula novu stranicu: Meri Goldašić s prijateljicama uživa na snijegu
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

oznata po svojoj autentičnosti i humoru, Meri je uvijek otvoreno dijelila detalje iz svog života, od borbe s kilogramima i nevjerojatne transformacije do izazova majčinstva

25.1.2026.
19:07
Antonela Ištvan
Kristina Stedul Fabac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najpoznatijih influencerica u regiji, Meri Goldašić (31), na svome je Instagram profilu podijelila isječke s idiličnog zimskog odmora. Nakon izazovnog privatnog razdoblja, Meri je početak nove godine odlučila proslaviti u najboljem društvu, na prvom ženskom putovanju u 2026. godini, a kao destinaciju odabrale su popularnu Jahorinu.

Zimski bijeg u dobrom društvu

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, Meri je svojim pratiteljima dočarala atmosferu s planinskog odmora ispunjenog smijehom, opuštanjem i dobrim provodom. Objavu je kratko i jasno naslovila "prvo žensko putovanje 2026.", dajući do znanja da je vrijeme posvetila sebi i svojim prijateljicama. Na jednoj od fotografija pozira nasmijana u raskošnoj bundi dok nazdravlja čašom šampanjca na terasi kafića s pogledom na snježne padine. Večernji izlasci zabilježeni su selfiejima u elegantnim odjevnim kombinacijama, poput crnog korzeta, ali i snimkama plesa i veselja u lokalnim barovima. Osim noćnog života, djevojke su uživale i u wellness trenucima, opuštajući se u bazenu, te u gastronomskim delicijama. Cjelokupni dojam odiše pozitivnom energijom i slavi žensko prijateljstvo, a njezini pratitelji su to prepoznali, ostavljajući komentare podrške poput "Samo lagano".

Novi početak nakon turbulentnog razdoblja

Prije tek nekoliko mjeseci Meri Goldašić je javno potvrdila vijest o razvodu od supruga Jurice. Tada je otkrila da je proces razdvajanja bio "dug, nježan i tih" te da su pokušali spasiti brak uz pomoć terapije. Stoga ovo putovanje za mnoge njezine obožavatelje predstavlja simboličan novi početak i okretanje nove stranice. Poznata po svojoj autentičnosti i humoru, Meri je uvijek otvoreno dijelila detalje iz svog života, od borbe s kilogramima i nevjerojatne transformacije do izazova majčinstva dvojice sinova, Aleksandra i Rija, a prvi put nakon rastave progovorila je o svom životu za Net.hr. Njezin bijeg na Jahorinu nije samo odmor, već i znak za nove početke, što sudeći po komentarima, njezina publika itekako cijeni i pozdravlja.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjeda Švedske sjajna je vijest za Hrvatsku 

Meri GoldašićZimovanjePutovanjeOdmor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA JAHORINI /
Nakon razvoda okrenula novu stranicu: Meri Goldašić s prijateljicama uživa na snijegu