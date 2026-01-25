Nakon razvoda okrenula novu stranicu: Meri Goldašić s prijateljicama uživa na snijegu

Jedna od najpoznatijih influencerica u regiji, Meri Goldašić (31), na svome je Instagram profilu podijelila isječke s idiličnog zimskog odmora. Nakon izazovnog privatnog razdoblja, Meri je početak nove godine odlučila proslaviti u najboljem društvu, na prvom ženskom putovanju u 2026. godini, a kao destinaciju odabrale su popularnu Jahorinu.

Zimski bijeg u dobrom društvu

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, Meri je svojim pratiteljima dočarala atmosferu s planinskog odmora ispunjenog smijehom, opuštanjem i dobrim provodom. Objavu je kratko i jasno naslovila "prvo žensko putovanje 2026.", dajući do znanja da je vrijeme posvetila sebi i svojim prijateljicama. Na jednoj od fotografija pozira nasmijana u raskošnoj bundi dok nazdravlja čašom šampanjca na terasi kafića s pogledom na snježne padine. Večernji izlasci zabilježeni su selfiejima u elegantnim odjevnim kombinacijama, poput crnog korzeta, ali i snimkama plesa i veselja u lokalnim barovima. Osim noćnog života, djevojke su uživale i u wellness trenucima, opuštajući se u bazenu, te u gastronomskim delicijama. Cjelokupni dojam odiše pozitivnom energijom i slavi žensko prijateljstvo, a njezini pratitelji su to prepoznali, ostavljajući komentare podrške poput "Samo lagano".

Novi početak nakon turbulentnog razdoblja

Prije tek nekoliko mjeseci Meri Goldašić je javno potvrdila vijest o razvodu od supruga Jurice. Tada je otkrila da je proces razdvajanja bio "dug, nježan i tih" te da su pokušali spasiti brak uz pomoć terapije. Stoga ovo putovanje za mnoge njezine obožavatelje predstavlja simboličan novi početak i okretanje nove stranice. Poznata po svojoj autentičnosti i humoru, Meri je uvijek otvoreno dijelila detalje iz svog života, od borbe s kilogramima i nevjerojatne transformacije do izazova majčinstva dvojice sinova, Aleksandra i Rija, a prvi put nakon rastave progovorila je o svom životu za Net.hr. Njezin bijeg na Jahorinu nije samo odmor, već i znak za nove početke, što sudeći po komentarima, njezina publika itekako cijeni i pozdravlja.