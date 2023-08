Pjevačica Lizzo (35) je izgubila značajan broj pratitelja na Instagramu nakon što su se pojavile optužbe za seksualno uznemiravanje i omalovažavanje tijela. Lizzo su optužile tri bivše plesačice koje tvrde da ih je seksualno uznemiravala, diskriminirala i stvarala neprijateljsko radno okruženje.

Otkako su vijesti o tužbi procurile, Lizzo je izgubila više od 167 000 pratitelja na Instagramu i trenutačno ima 13,4 milijuna pratitelja. Također je izgubila 20.000 pratitelja na Twitteru i 200.000 na TikToku, što je ukupno 387.000 izgubljenih pratitelja u samo tri dana.

U petak je Lizzo prekinula šutnju i odbacila tužbu za seksualno uznemiravanje koja je podnesena protiv nje kao "nevjerojatnu" i "skandaloznu".

Inzistirala je da su optužbe lažne i tvrdi da su njezini optužitelji prethodno bili upozoreni zbog svog "neprimjerenog i neprofesionalnog" ponašanja.

"Nisam ovdje da budem prikazana kao žrtva, ali također znam da nisam zlikovac kakvim su me predstavili mediji ovih posljednjih nekoliko dana. Vrlo sam otvorena sa svojom seksualnošću i izražavanjem, ali ne mogu prihvatiti ili dopustiti da ljudi to koriste kako bi me prikazali kao nešto što nisam. Nema ništa što uzimam ozbiljnije od poštovanja koje zaslužujemo kao žene u svijetu. Znam kako je to kad nas svakodnevno kritiziraju zbog tijela i nikada ne bih kritizirala ili otpustila zaposlenika zbog njihove težine.Boli me, ali neću dopustiti da se dobar posao koji sam obavila u svijetu zasjeni ovime. Želim zahvaliti svima koji su mi pružili podršku i podrignuli me u ovom teškom vremenu", napisala je Lizzo u izjavi.

