Nakon nesretnog pada, preminuo osnivač KISS-a Ace Frehley

Ace Frehley (74), gitarist i jedan od osnivača legendarnog američkog benda KISS, preminuo je u svom domu u Morristownu, New Jersey. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj putem društvenih mreža i magazina People. “Potpuno smo slomljeni. U posljednjim trenucima okružili smo ga ljubavlju i molitvama. Njegovo sjećanje i glazba živjet će zauvijek”, poručili su u dirljivoj izjavi.

Uzrok smrti i posljednji dani

Prema pisanju TMZ-a, Frehley je prije nekoliko tjedana pao u svom domu, što je uzrokovalo krvarenje na mozgu. Nakon nesreće, bio je priključen na aparate za održavanje života. Njegovo zdravstveno stanje u početku se činilo stabilnim, pa je javnost iznenadila vijest o njegovoj smrti. Zbog ozljede je ranije bio prisiljen otkazati nekoliko koncerata, među kojima i onaj u kalifornijskom Lancasteru.

Nezaboravno nasljeđe

Podsjećamo, Ace Frehley bio je jedan od osnivača KISS-a, zajedno s Paulom Stanleyjem (73), Geneom Simmonsom (76) i Peterom Crissom (79). Bend, osnovan 1973. u New Yorku, postao je globalni simbol rocka i metala zahvaljujući spektakularnim nastupima, prepoznatljivoj šminki i energičnim pjesmama. Frehley je bend napustio 1982., vratio se 1996., a konačno otišao 2002. godine. Iako više nije bio član, njegov doprinos ostao je neizbrisiv u povijesti svjetske glazbe.

