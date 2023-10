U Beogradu se odvija suđenje redatelju Miroslavu Mikiju Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno zlostavljanje više polaznica svoje glumačke škole.

Na sudu je svjedočila glumica Milena Radulović, koja je pristigla u pratnji Ognjena Jankovića, člana Beogradskog sindikata.

Njezinu podršku su došli pružiti kolege i poznati glumci poput Milana Marića, Andrije Miloševića i Aleksandre Tomić.

Miroslav Mika Aleksić



Optužbe protiv Aleksića pokrenule su Milena i još nekoliko njezinih kolegica, nekoć polaznica škole glume i Aleksićevih učenica.

"Kada mi se to prvi put dogodilo, bila sam u šoku, nisam mogla objasniti sebi, pokušala sam si objasniti da je to bio neki test. Kada me je dodirivao, bila sam uplašena, osjećaj takve izdaje. Čovjek kojem sam vjerovala učinio je nešto tako bolno, mislila sam da me kažnjava, osjećala sam se prljavo. Poslije su uslijedile prijetnje, to je ljubaznim tonom provlačio. Tukao me je, udarila sam glavu u ormar, to su svi vidjeli. Šamarao me, svi su me tapšali nakon toga misleći da je vježba", ispričala je Milena na početku suđenja i dodala da ju je Aleksić pretukao i da je uživao u njezinoj boli i plakanju.

Milena Radulović

Otkrila je i da je za druge žrtve saznala nakon izlaska iz škole i kako su se sastale i odlučile da moraju progovoriti o svemu što su doživjele.

"Razgovarale smo o tome da moramo izgovoriti što nam se događalo, da roditelji djece koja pohađaju školu moraju znati", izjavila je Milena.

One su svjedočile da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja u razdoblju od 2008. do 2020. godine, dok su bile maloljetne i kasnije, što je bilo dovoljno policiji da uhititi Aleksića.

Radulović i druge djevojke dobile su veliku podršku javnosti na društvenim mrežama, dok je Aleksić na jednom od prvih saslušanja negirao optužbe.

Ispred sudnice

S obzirom na ozbiljnost kaznenih djela, posebno uzimajući u obzir da su djela počinjena i prema maloljetnicama, tužiteljstvo je skrenulo pozornost na zakonsku obvezu svih sudionika u postupku da ne iznose činjenice koje saznaju tijekom postupka.

Miroslav Mika Aleksić bio je filmski redatelj, producent, scenarist, glumac i pedagog s visokim ugledom u javnosti, a kroz njegove radionice prošlo je više od tri tisuće mladih.

Nakon prijave Milene i nekoliko glumica iz Beograda, četiri glumice s Sarajevske Akademije scenskih umjetnosti pokrenule su Facebook grupu "Nisam tražila", kako bi potaknule žene da prijave slična iskustva. Kasnije su i druge glumice u Beogradu i regiji podijelile svoje slične priče.