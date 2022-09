Glumica Marijana Mikulić je na Instagramu napisala emotivan status o situaciji sa sinom Jakovom koji ima poteškoće u razvoju i govoru.

"Svaka nova institucija znači novu obradu od strane niza stručnjaka, da bi se dobio neki uvid i timski zaključak. Različita mjesta različita vrsta rehabilitacije - zato više mjesta. Ali svaka nova procjena je ogroman stres za mene, napor za njega, jako često suze, moje, njegove. S druge strane empatije nekad manje, nekad više. Ali proces je svejedno svaki put bolan", započela je glumica.

'Sutra će biti bolje'

"Iako sam već prilično došla do stupnja - ok i to smo odradili, idemo dalje. Svaki put stišće u prsima, grč u želucu. Napredak vidljiv, ali sve procjene idu u istom, plavom smjeru. Većinu dana se držim, želim to gledati kao dar, postoji razlog zašto baš on, zašto baš ja. Uostalom ima ljudi kojima je puno teže, u svakom smislu", poručila je.

Priznala je da ju je najnovija procjena jako pogodila.

"Ali svejedno, evo, nakon današnje procjene sam potonula. Sutra će biti bolje, sigurna sam. Ali danas je bas težak dan. Šaljem ljubav svim plavim mamama ma gdje bile, i grlim vas toplinom tisuću sunaca, znam da vam treba", zaključila je.