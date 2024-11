Najveći photoshop promašaji: Slavni koji su pretjerali s uređivanjem fotografija

Zendaya je 2022. za Independent rekla da cijeni svoje obožavatelja jer su pratili njezin napredak u glumačkoj karijeri. Dugogodišnji obožavatelji sjećaju se da je Zendaya zaronila u svijet glume kao dijete kada je dobila ulogu u seriji "Shake It Up" na Disney Channelu od 2010. do 2013. godine. "Većina je obožavatelja odrasla sa mnom i gledala me kako se razvijam u različitim dijelovima mog života i karijere", rekla je.