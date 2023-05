Jednosatni dokumentarni film pod nazivom "TMZ Investigates: Britney Spears, The Price of Freedom", koji je premijerno prikazan na Foxu u ponedjeljak navečer, govori o životu pjevačice otkako je njezino konzervatorstvo završilo u studenom 2021. godine, piše New York Post.

Gledatelji su saznali mnoštvo šokantnih i bizarnih detalja iz Britneyinog privatnog života. Ona se u par navrata fizički sukobila sa suprugom Sam Asgharijem te na njega često vrišti i napada ga, a ponekad ih moraju razdvajati i njihovi privatni zaštitari.

Neimenovani izvori su za TMZ otkrili da Sam više ne boravi puno u njihovom domu, a posebno je alarmantno to što se Britney počela oslanjati na njega.

Britney je jednom spavala s nožem ispod kreveta, a njen muž trebao bi od straha "spavati s jednim okom otvorenim" ako je ona ljute jer je pjevačica "super sposobna" da mu naudi.

Nakon njenog javnog sloma 2007., Britney je 2008. godine prvi put stavljena pod skrbništvo njenog sada otuđenog otac Jamie Spearsa. Dokumentarac istražuje njen odnos s obitelji i djecom, brak s Asgharijem, neuspjelu intervenciju i otkriva koliko su njome bliski ljudi zabrinuti za nju.

Ne spava danima i ima manične epizode

U dokumentarcu se navodi da Britney živi u "virtualnoj izolaciji" od vanjskog svijeta te po cijele dane ljenčari, sunčajući se uz bazen, čitajući beletristiku, besciljno se vozeći po svom susjedstvu i snimajući solo plesne videe koje često objavljuje na Instagramu. Ona, također, nije čak ni vidjela svoja dva sina "više od godinu dana".

"Britney je imala godinu i pol dana slobode otkako je konzervatorstvo završilo, ali postoje veliki problemi", rekao je izvršni producent TMZ-a Harvey Levin u dokumentarcu. Oni koji su se brinuli o pjevačici tijekom konzervatorstva kad je ono završilo dali su neke savjete, primjerice da članovi njenog kućanstva "drže noževe podalje od nje", pošto Britney često ima manične epizode.

U dokumentarcu se navodi da Spears pije ogromne količine kave i energetskih pića, kao i to da ponekada zna spavati tri dana u komadu, a onda ne spavati danima.

Britney ima sinove Seana Prestona (17) i Jaydena (16) koji godinama žive s njenim bivšim suprugom Kevinom Federlineom, a nije ih vidjela više od godinu dana.

"Do kraja prošlog ljeta, napetosti među njima su postale toliko loše da dečki nisu čak ni odgovarali na njene poruke", rekao je izvor. "I bila je bijesna", dodao je.