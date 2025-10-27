‘Najljepši dječak na svijetu’ Björn Andrésen preminuo: Iza sebe ostavlja turbulentnu karijeru

Preminuo je švedski glumac Björn Andrésen (70), najpoznatiji po ulozi Tadzija u kultnom filmu Smrt u Veneciji, legendarnog talijanskog redatelja Luchina Viscontija. Andrésena je u Stockholmu, kada je imao samo 15 godina, otkrio upravo Visconti, tražeći glumca iznimnih crta lica za ekranizaciju romana Thomasa Manna. Upravo mu je ta uloga donijela planetarnu popularnost.

U razdoblju nakon premijere filma kretao se između Venecije, Londona, Cannesa i Japana, postajući globalna zvijezda preko noći. Ipak, takav život nije mu donio zadovoljstvo, već je, kako je kasnije priznao, ostavio duboke emocionalne posljedice. Na premijeri u Cannesu, Visconti ga je pred svjetskim medijima prozvao “najljepšim dječakom na svijetu”, etiketom koja mu je obilježila život i postala izvor neugode.

Objektivizacija i težak teret slave

Nakon golemog uspjeha Smrti u Veneciji, Visconti je iznenada prestao s njim kontaktirati, privatno i profesionalno. Andrésen je godinama kasnije otvoreno govorio o osjećaju usamljenosti, pritisku i objektivizaciji. Govorio je kako se osjećao poput “egzotične životinje u kavezu”, izloženoj pogledu javnosti, i da mu je slava više odmogla nego pomogla.

Njegov život bio je obilježen osobnim tragedijama i teškim razdobljima, zbog čega je postao tema hvaljenog dokumentarca Najljepši dečko na svijetu, redatelja Kristine Lindström i Kristiana Petrija. Film je prikazan na Sundanceu te je izazvao brojne reakcije zbog tema eksploatacije i ranjivosti mladih glumaca.

Karijera duža od pola stoljeća

Iako je jednom izjavio da mu je karijera bila “kaos”, Björn Andrésen ostavio je prepoznatljiv trag u europskoj kinematografiji. Glumio je u više od 30 filmskih i televizijskih ostvarenja, a mlađoj publici poznat je po kratkoj, ali upečatljivoj ulozi u hororu Midsommar iz 2019. godine.

