Isabella Khair Hadid, popularno zvana Bella Hadid, američka je manekenka. Smatrana je jednom od najljepših i najdarovitijih mladih modela na suvremenoj modnoj sceni. Osvojila je prestižnu titulu 'Model of the Year' na Fashion.com-u Award of the Year Award 2016. godine.

Hadid je svoju manekensku karijeru započela u ranoj dobi. Nosila je revije za modne dizajnere, poput Diane von Fürstenberg, Marc Jacobs, Chanel, Balmain i Tommy Hilfiger. Pojavila se i na naslovnicama časopisa poput "Sedamnaest", "Elle", "Teen Vogue" i "Vogue Australia".

Posluživala je goste u kafiću

Osim manekenstva, pokrenula je vlastitu liniju modne odjeće pod nazivom 'Robert Riley' s. Također je prilično aktivna na društvenim mrežama, sa 45 milijuna pratitelja na svom Instagram računu. Ove godine proglašena je najljepšom ženom svijeta.

Vrijedi napomenuti da se ova djevojka ne boji običnih radnih profesija. S 15 godina radila je u kafiću Sunlife Organics u Kaliforniji.

"Zahvalna sam na svemu što sam prošla i na svim iskustvima", napisala je Bella na Instagramu.

Tijekom školskih godina školovala se kod kuće, nakon čega je ušla u školu za dizajn. Osim toga, Bella voli ne samo fotografirati se, već i biti s druge strane procesa snimanja. Završila je tečajeve fotografije, pa čak ima i zbirku vlastitih fotografija.