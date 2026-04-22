Najljepša hrvatska nogometašica zapalila Coachellu: 'Prava boginja ljepote'

Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković (26) pohvalila se na društvenim mrežama da je prisustvovala glazbenom festivalu Coachella. Jedna od najzgodnijih nogometašica na svijetu na Instagramu je podijelila niz fotografija koje pokazuju kako se zabavljala na festivalu.

Coachella je glazbeni festival koji se već 26 godina održava u kalifornijskoj pustinji i okuplja svjetske zvijezde, influencere te ljubitelje mode i glazbe. Festival je poznat po velikoj produkciji, dobroj atmosferi i raznolikim žanrovskim postavama.

Dva dana, dva različita outfita

Za prvi dan Coachelle, Ana je odabrala bijelu lepršavu haljinu koju je upotpunila s bijelim kaubojskim čizmama i zlatnim remenom. Kako bi upotpunila boho stil inspiriran 1970-ima, nosila je bijele čipkaste rukavice.

Za drugi dan Marković se ležernije obukla. Izabrala je zeleni svjetlucavi top s dubokim dekolteom koji je upotpunila s khaki ležernim hlačama i tenisicama. Uz fotografije outfita, objavila je i snimke s festivala na kojima se vidi da je bila na nastupu Justina Biebera.

'Prava boginja ljepote'

Komentari su bili oduševljeni njezinim modnim izborom, a pratitelji su ostavljali svakakve riječi hvale. "Nerealno izgledasš", "Savršena si", "Ruža u pustinji", "Prava boginja ljepote"i "Jedna od najljepših žena u svemiru" neki su od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesna odluka u Velikoj Britaniji: Uvodi se doživotna zabrana kupnje cigareta za nove generacije