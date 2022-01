Will Smith (53) i Jada Pinkett Smith (50) u braku su 24 godine, par ima dvoje djece Willow i Jadena. Nedavno je ovaj par javno priznao da žive u otvorenom braku. "Jada nikad nije vjerovala u konvencionalni brak.Jada je imala članove obitelji koji su imali nekonvencionalan odnos", otkrio je Will za časopis GQ te dodao: "Jada je odrasla na način koji je bio vrlo drugačiji od načina na koji sam ja odrastao", ispričao je glumac koji i dalje podržava i voli svoju ženu bez obzira na to što imaju nekonvencionalan brak.