TIJELO KO REMEK-DJELO / Najbolje od Nine Agdal: Bivša djevojka Leonarda DiCaprija jednostavno se obožava svlačiti do gole kože

Puno se manekenki voli "malkice" skinuti i time zagolicati maštu svojim pratiteljima, no Nina Agdal je prvakinja u skidanju. Bivša djevojka poznatog glumca Leonarda DiCaprija tako je prije nekoliko dana na svoj Instagram profil postavila fotografiju na kojoj "kao od majke rođena" pozira ispred zrcala, rukom prekrivajući grudi. Nedugo zatim Instagram je tu fotografiju uklonio zbog kršenja prava, no čini se da to Ninu nije spriječilo da je objavi ponovno. Ponovljena fotografija trenutno broji više od 82.000 lajkova, a komentari ne pristaju stizati.