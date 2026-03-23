Nadica Ademov progovorila o teškim trenucima Darka Lazića: 'Život je ponekad surov'

Srpska pjevačica Nadica Ademov pojavila se ispred studija glazbenog natjecanja te otvoreno progovorila o aktualnim događanjima na estradi, ali i o vlastitom životu, piše Blic.

Nadica je istaknula da je u studio došla kao podrška bratu koji sudjeluje u natjecanju, no tom prilikom osvrnula se i na tešku situaciju u životu Darka Lazića, kojem je nedavno u prometnoj nesreći preminuo brat.

Otkrila je da su se čuli prije nekoliko dana te naglasila kako mu je poručila da mora ostati snažan. Posebno je istaknula važnost podrške djeci pokojnog brata, dodajući kako je život ponekad surov i nepredvidiv.

Otvoreno o ljubavi i obitelji

Pjevačica je bez zadrške govorila i o svom suprugu, istaknuvši kako joj je obitelj na prvom mjestu. Priznala je da zbog djece često spava vrlo malo, ali da joj to ne predstavlja problem.

U opuštenom razgovoru dotaknula se i teme idealnog partnera, pa je kroz šalu spomenula nekoliko poznatih imena, među kojima su Saša Kovačević, Milan Stanković, Novak Đoković i Miloš Biković, naglasivši da iza toga ne stoje ozbiljne namjere.

Selidba i nove promjene

Nadica je otkrila i da je u procesu selidbe te da se uskoro potpuno preseljava na novu adresu. Istaknula je kako je zadužena za uređenje doma, dok njezin suprug ispunjava njezine želje. Osim toga, priznala je da je u kontaktu s Milicom Todorović, za koju kaže da je vrlo sretna, te se razveselila vijestima o prinovi u obitelji Ksenije Knežević.

Na kraju je zaključila kako je život često nepredvidiv, ali da je najvažnije ostati snažan i fokusiran na obitelj i ono što je doista bitno.

POGLEDAJTE VIDEO:Uživajte u suncu, meteorolog otkrio kad nam stiže promjena: 'Slijedi pravi ugriz zime u rano proljeće'