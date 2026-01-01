FREEMAIL
SNIMKA JE VIRALNA /

Skandal na dočeku u Beogradu: Poznata pjevačica prekinula nastup pa javno napala organizatore

Skandal na dočeku u Beogradu: Poznata pjevačica prekinula nastup pa javno napala organizatore
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Nadica je napustila događaj zbog nespoštovanja dogovorenih uvjeta s organizatorima, koji su nekoliko puta mijenjali njeno vrijeme nastupa

1.1.2026.
15:49
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Srpska pjevačica Nadica Ademov trebala je nastupiti na dočeku Nove godine u dvorani Beogradskog sajma, zajedno s kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenovićem. Međutim, publika koja je došla upravo zbog nje na kraju nije imala priliku je slušati jer je došlo do velike konfuzije u organizaciji oko rasporeda nastupa i vremena kada je trebala izaći na pozornicu. 

@telegrafrs Skandal na Sajmu! Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da neće pevati: "Nisu ispoštovali dogovor" #nadicaademov #novagodina #sajam #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

Prema informacijama koje donosi srpski Kurir, Nadica je napustila događaj zbog nespoštovanja dogovorenih uvjeta s organizatorima, koji su nekoliko puta mijenjali vrijeme njezinog nastupa. Prije nego što je napustila dvoranu, izašla je pred publiku i objasnila im razlog svoje odluke. Video u kojem im se obraća postao je viralan u samo nekoliko sati. 

''Dragi moji ljudi, ispričavam se u svoje ime što večeras neću nastupati ovdje jer organizatori nisu poštovali dogovor! Hvala vam na svemu, dragi ljudi iz Njemačke, iz Austrije, iz Hrvatske... Hvala vam što ste došli'', rekla je Nadica pa dodala: 

''Nikada nisam bila nekorektna prema vama, 15 godina postojim i uvijek sam poštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i sretna vam Nova godina'', dodala je Nadica. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

SrbijaPjevačicaSkandal
komentara
