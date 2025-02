Na njezinom koncertu tada je preminulo 22 ljudi: Ariana Grande godinama muku muči s PTSP-om

Poznata američka pjevačica i glumica Ariana Grande (31) otkrila je da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), a tu je vijest podijelila sa svojim obožavateljima putem Instagram storyja. Ariana je već ranije govorila o svojim borbama s mentalnim zdravljem. Još je 2019. godine na Instagram profilu objavila snimku mozga koja je pokazivala posljedice traume na njezino zdravlje.

Tada je usporedila vlastiti nalaz s prikazom zdravog mozga i mozga osobe s PTSP-om. Nakon što su se obožavatelji počeli brinuti za njezino zdravlje, Ariana ih je pokušala umiriti izjavom:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam htjela nikoga uplašiti svojom snimkom mozga. Samo me fasciniralo vidjeti fizičku manifestaciju onoga što osjećam već godinama." Također, istaknula je važnost brige o mentalnom zdravlju i ohrabrila svoje pratitelje da se pobrinu za sebe.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Događaji koji su utjecali na njezino zdravlje

Inače, Ariana je kroz godine prošla kroz nekoliko izuzetno teških situacija koje su ostavile dubok trag na njezinoj psihi. Jedan od najtežih trenutaka u njezinom životu bio je teroristički napad na njezinom koncertu u Manchesteru 2017. godine u kojem je smrtno stradalo 22 ljudi, a više od 1.000 ih je ozlijeđeno. Nakon tog traumatičnog događaja, Ariana je priznala da je počela osjećati simptome PTSP-a, ali joj je trebalo puno vremena da o tome javno progovori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godinu dana nakon tragedije je njezin bivši dečko i dugogodišnji prijatelj reper Mac Miller, preminuo od predoziranja. Ariana je više puta govorila o dubokoj tuzi koju je osjećala nakon njegove smrti i često mu je posvećivala emotivne pjesme. U hitu ''Thank U, Next'' zahvalila mu je stihovima: "Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel."

Foto: Profimedia

Podsjetimo, nakon smrti Maca Millera, Ariana je prolazila kroz niz burnih ljubavnih veza. S komičarem Peteom Davidsonom bila je u vezi deset mjeseci od kojih su pet mjeseci bili zaručeni. Nakon prekida, započela je vezu s Daltonom Gomezom za kojeg se udala 2021. godine. Brak je trajao dvije godine, a par se razišao u srpnju 2023., dok je razvod finaliziran u rujnu iste godine.

Trenutno je u vezi s Ethanom Slaterom, kolegom iz filma Wicked, što je izazvalo brojne kontroverze jer je Ethan u to vrijeme bio u braku s Lilly Jay. Oboje su se suočili s kritikama na društvenim mrežama, a neki su Arianu nazvali razaračicom brakova. Ipak, par nije javno komentirao negativne reakcije.

POGLEDATE OVAJ VIDEO: Prva dodjela MTV nagrada u novom normalnom: Najviše razloga za slavlje imali su Lady Gaga i Ariana Grande

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa